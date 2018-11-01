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Житель Слуцка работал в столице ди-джеем — задержан по подозрению в распространении марихуаны

02.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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Сотрудники минского наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Минске двух молодых людей за хранение марихуаны, сообщила Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД Минска.

Оперативникам поступила информация, что житель Слуцкого района, подрабатывающий диджеем в Минске, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

— В ходе проверки оперативной информации правоохранителями в автомашине были задержаны ранее судимый неработающий 33-летний житель Крупского района, у которого в автомобиле обнаружено и изъято более 30 граммов марихуаны.

Также в этот день был задержан его приятель – ранее не судимый 25-летний житель Слуцкого района, у которого в ходе осмотра квартирыбыли обнаружены и изъяты еще свыше 17 граммов марихуаны.

Житель Слуцка работал в столице ди-джеем — задержан по подозрению в распространении марихуаны

— В отношении задержанных Московским РОСК по Минску возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов", — сказали в ГУВД.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудникиминского наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Минске двух молодых людей за хранение марихуаны, сообщила официальный...
 
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