Житель Слуцка работал в столице ди-джеем — задержан по подозрению в распространении марихуаны

Сотрудники минского наркоконтроля при силовой поддержке бойцов ОМОНа задержали в Минске двух молодых людей за хранение марихуаны, сообщила Ольга Шавель, официальный представитель Советского РУВД Минска.

Оперативникам поступила информация, что житель Слуцкого района, подрабатывающий диджеем в Минске, может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

— В ходе проверки оперативной информации правоохранителями в автомашине были задержаны ранее судимый неработающий 33-летний житель Крупского района, у которого в автомобиле обнаружено и изъято более 30 граммов марихуаны.

Также в этот день был задержан его приятель – ранее не судимый 25-летний житель Слуцкого района, у которого в ходе осмотра квартирыбыли обнаружены и изъяты еще свыше 17 граммов марихуаны.





— В отношении задержанных Московским РОСК по Минску возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 "Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов", — сказали в ГУВД.

Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы сроком до 5 лет.

Slutsk-Gorod.by