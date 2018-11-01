Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Чжухае

Во втором поединке на Малом итоговом турнире WTA Арине Соболенко (12-е место в рейтинге WTA) противостояла француженка Каролин Гарсия (18). Для выхода в полуфинал соревнований белоруске было достаточно выиграть хотя бы один сет, однако нашей спортсменке этого не удалось.

Арина Соболенко уступила Каролин Гарсии в двух сетах – 4:6, 4:6. В результате три девушки в группе – Арина Соболенко, Каролин Гарсия и австралийка Эшли Барти – одержали по одной победе. В полуфинал вышла Эшли Барти.

Примечательно, что белоруска обыграла представительницу Австралии, однако по дополнительным показателям заняла второе место в группе. Это был последний турнир для Арины Соболенко в этом сезоне. Новый сезон начнется в конце декабря-начале января.

В Чжухае выступает еще одна белоруска Лидия Морозова. В парном разряде в дуэте с японкой Сюко Аоямой наша спортсменка обыграла румынско-польский дуэт Михаэла Бузарнеску / Алисия Росольска. В следующем матче белорусско-японскому тандему будут противостоять китаянки Куанху Танг и Фан Йин Ксун. В случае победы Морозова и Аояма выйдут в финал, где встретятся с украинками Людмилой и Надеждой Киченок.