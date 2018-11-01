Стекольный завод Ленского (1885-1901).

В начале 1880–х годов в границах современной Беларуси действовали 9 стекольных заводов. Три из них находились в Гродненской губернии: в урочище Неврага Слонимского уезда, в урочище Михалино Слонимского уезда, в имении Гродиск-Планты Волковысского уезда. Ни одно из этих месторасположений стекольных заводов не вошло в состав нынешней Гродненской области. Первым стекольным заводом в современных границах Гродненской области является завод в урочище Устронь Лидского уезда.

19 сентября 1883 г. помещик Зенон Антонович Ленский подал в Лидское уездное полицейское управление прошение: «Проситель желает устроить в лесной даче имения моего Заенчицы стеклянный завод или «Гуту» для выделки стекла и стеклянных посуд, для чего желаю получить разрешение надлежащей власти. А потому имея в виду: что законных препятствий к устройству того стеклянного завода или фабрики встретиться не может, осмеливаюсь покорно просить Лидское уездное полицейское управление разрешить мне устройство и открытие стеклянной фабрики или «Гуту» в лесной даче имения моего Заенчицы, в чем выдать мне надлежащее удостоверение» (LVIA. Ф.382. Оп. 1. Д. 1183.Л.3 = № 3.Л.3).





Прошение Лидский уездный полицейский исправник Владислав Осипович Козакевич поручил приставу 1-го стана произвести осмотр местности и дознание «не встречается ли каких -либо препятствий к открытию стекольного завода».

Пристав 1-го стана Михаил Иванович Садиков 9 октября осмотрел урочище Устронь: «Местность состоит из смешанного обычно соснового леса, отстоит от г. Лиды в 25 верстах, от Гончарского волостного правления в 8 верстах, за рекой Неманом от берега 4 версты, в урочище находится небольшая речка без названия вытекающая из Новогрудского уезда и впадающая в реку Неман. Кругом около местности, где имеет быть завод, находится лес принадлежащий помещику Ленскому, граничит этот лес с двух сторон в расстоянии 3 верст от места предполагаемого завода с лесом помещика Пашерганского, с третьей стороны, в расстоянии полуверсты с лесом имения Вашкевич Ледуховского и с четвертой стороны берегом р. Немана и сенокосами крестьян Гончарской волости. Ближайшие деревни находятся в Гончарской волости: Островна в 1 версте, Дуды в 3 верстах, Ганцевичи и Огородники в 4 верстах, от линии вновь строящейся железной дороги и станции Селец в расстоянии 4 версты. В урочище находятся разные жилые и хозяйственные постройки, которые отстоят от предполагаемого стеклянного завода в 100 саженях, все постройки, а равно и лес принадлежат помещику Ленскому и каких-либо препятствий к открытию стеклянного завода в рассматриваемой местности не найдено» (3. Л. 4-5).

В тот же день пристав М.И.Садиков произвел дознание: «приписные крестьяне соседних деревень Гончарской волости дер. Банцевич Доминик Рахман, Адам Коломицкий, Иван Козак, Иван Шут, Михайло Коломицкий, дер. Огородников Казимир Сенкевич, дер. Беневич Яков Бенецкий и из д. Дуды Викентий Буйницкий и из с. Гончары Адам Данейко пояснили, что урочище, называемое помещиком Ленским Устроня действительно … принадлежит Ленскому. В середине урочища протекает небольшая речка под названием «Черная речка» около которой … есть сенокос, и что к открытию в означенном урочище стеклянного завода, как считают стороны равно и не может никаких встретиться препятствий, так как кругом предполагаемого к открытию завода находится лес, принадлежащий помещику Ленскому…». Поскольку крестьяне были неграмотными, дознание подписал Онуфрий Иванов Вильбик.

11 октября 1883 г М.И.Садиков представил протокол в уездное полицейское управление. Полицейский исправник В.О.Козакевич сообщил в Виленское Губернское Правление, что Лидское уездное полицейское управление «к открытию завода препятствий не встречает».

14 августа 1884 г Строительное отделение Виленского Губернского Правления отказало Ленскому в разрешении на открытие завода: «… помещиком Ленским не представлен план, без чего просимого разрешения на постройку завода последовать не может. Вследствие сего Строительное отделение предлагает Полицейскому Управлению объявить помещику Ленскому, чтобы он представил план на испрашиваемый им к постройке завод» (3. Л. 7-7 об).

10 сентября Зенон Ленский дал расписку в том, что представление Строительного Отделения Виленского Губернского Правления «о невыдаче мне разрешения на постройку стеклянного завода в имении Заенчицах, впредь до представления мною на упомянутый завод плана, мне сего числа содержание такового в точности объяснено» (3. Л. 9-9 об). Расписку отбирал полицейский урядник 4-го участка 1-го стана Рафалович.

Отказ не смутил Ленского, он продолжил строительство стекольного завода. Зенон Антонович Ленский происходил из рода Ленских герба «Остоя» Минского уезда. Дед его любовицкий староста Павел Ленский в 1789 г. приобрел имение Вашкевичи. Отец Антоний Павлович Ленский (1797-1873) – владелец имения Сула был предводителем межевого суда Минского уезда, мать Софья происходила из рода Любич- Залесских. Имели 7 детей: Александра 1836 гр., Константина 1839 гр., Зенона 1841 гр., Михаила (1845-1910) и дочерей Марию, Михалину и Вильгельмину. Константин и Зенон приняли участие в восстании 1863 г и были сосланы «на житие в менее отдаленные места Сибири». После отбытия наказания были прощены с возвращением прав и земельных владений. Зенон в 1873г женился на Анне Иоахимовне Бржозовской, затем вступил в брак с Владиславой Здзеховской, с которой имел 4 сыновей: Владислава 1875 гр., Здислава 1877 гр., Юзефа 1880 гр. и Станислава 1887 гр.

В течение 1884 г. З.А. Ленский построил стекольный завод. В 1885 г на заводе 15 рабочих произвели около 200 ящиков оконного стекла и 50000 бутылок на сумму в 6000 руб. (2. С. 345). В 1886 г. 11 рабочих произвели стекольной продукции на 3000 рублей (5). В 1890 г завод практически не действовал, один рабочий произвел продукции на 150 рублей (6.Л. 43 об).

Возникшие сложности и неудачи вынудили З. Ленского в 1891 г передать стекольный завод в аренду Вильгельму Альбиновичу Краевскому и Юлию Августиновичу Столле (1. Ст.60).

Осенью 1891 г Виленское Губернское Правление обнаружило, что в Устрони без разрешения действует стекольный завод, и 27 сентября через лидского уездного исправника отправило отношение владельцу. 5 октября Зенон Ленский объяснил сложившуюся ситуацию: «8 лет тому назад при постройке стеклянного завода я обратился к Г. Лидскому Уездному Исправнику … и получил разрешение, при том как начал получать окладные листы и уплачивать казенный сбор, то и не хлопотал за … особенным разрешением» (3.Л.11).





Лидский уездный исправник С.М. Лявданский 16 октября представил в Губернское Правление пояснение З.Ленского и доложил, что «было ли выдаваемо какое –либо разрешение ему Ленскому, предшественником моим на право открытия Ленским стеклянного завода сведений собрать невозможно за истреблением пожаром бывшим в г. Лиде в ночь на 7 число сего октября, всех дел и бумаг» (3.Л.10-10 об).

18 октября Губернский инженер М.В.Айвазов предложил Лидскому уездному полицейскому управлению: «обязать помещика Зенона Ленского чтобы в течение 2-х месяцев со времени объявления сего исходатайствовал бы установленное разрешение на устройство им стеклянного завода в имении Заенчицы Лидского уезда, в чем отобрать от него подписку, в противном случае возбудить против него судебное преследование» (3.Л.13).

5 ноября Зенон Ленский дал подписку, что в течение 2-х месяцев исходатайствует разрешение на устройство стекольного завода. 1 февраля 1892 г Лидское уездное полицейское Управление представило в Виленское Губернское Правление рапорт и подписку З. Ленского. Резолюция на рапорт полицейского исправника гласила: «За протечением двухмесячного срока назначенного помещику Ленскому на засвидетельствование установленного разрешения на постройку стеклянного завода сообщить полиции о возбуждении против него судебного преследования и ходатайствовать на Суде о закрытии завода впредь до получения разрешения. Айвазов» (3. Л.12).

В отведенный срок З. Ленский не уложился: «… честь имею пояснить, что согласно предписанию Виленского Губернского Правления от 18 октября 1891 г за № 789 и выданной мною подписки от 5-го ноября относительно разрешения на стеклянный завод в имении моем Устронь по ходатайству моему по настоящее время еще не получил. 1892 г 10 января. Зенон Ленский (3. Л.15).





И только в мае 1892 г З.Ленский обратился с прошением в Виленское Губернское Правление: «Всепресветлейший, державнейший Великий государь Император Александр Александрович Самодержец Всероссийский, государь Всемилостивейший. Просит помещик Зенон Антонович Ленский о нижеследующем: Представляя при сем проект снятого с натуры существующего стеклянного завода в имении моем Заенчицы (урочище Устронь) 1 стана Лидского уезда Виленской губернии с копиею с онаго, всеподаннейше прошу Дабы повелено было проект рассмотреть, утвердить и выдать мне на руки. Мая 7- дня1892 года. К поданию надлежит в Виленское Губернское правление. Сие прошение со слов просителя сочинял и писал мещанин Арон Шебселев Арлюк. Помещик Зенон Ленский руку приложил. Жительство имею в имении Устронь Лидского уезда 1 стана. 7 мая 1892 г.» (4. Л.1).







К прошению прилагались план месторасположения завода и чертежи его устройства.