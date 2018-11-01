Жительница Гродно перевела аферисту 7000 долларов за несуществующую квартиру



Инцидент произошел в Гродно. Женщина хотела приобрести квартиру, в интернете нашла подходящее предложение и списалась с продавцом.

За двухкомнатную квартиру «риелтор» просил сорок тысяч белорусских рублей. По версии продавца такая «минимальная» цена только из-за того, что родному брату спешно требовалась дорогостоящая операция.

Для подтверждения платежеспособности аферист попросил сделать денежный перевод на мать потерпевшей, а копию чека по вайберу отправить ему.

облисполкома . – Мужчина утверждал, что сейчас находится в Москве, и должен быть уверен, что есть залог за квартиру. Женщина перевела продавцу семь тысяч долларов, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского

Вскоре в одном из банков в столице России за переводом пришла женщина и предъявила паспорт с такими же инициалами, как и у матери желавшей приобрести квартиру. Таким образом, подельница сняла деньги.

облисполкома Сергей Черняк. – Подобные случаи мошенничества регистрируются в масштабах всей страны. Способ совершения преступлений один и тот же, поэтому стоит быть бдительными. Проверь потерпевшая адрес квартиры, которую она намеревалась купить по улице Белые Росы, возможно, такого бы не произошло, – сообщил начальник ОРПСВТ УВД ГродненскогоСергей Черняк.

По статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» возбуждено уголовное дело.