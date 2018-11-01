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Жительница Гродно перевела аферисту 7000 долларов за несуществующую квартиру

02.11.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Жительница <a href="http://grodno.21.by" class="tag-link">Гродно</a> перевела аферисту 7000 долларов за несуществующую квартиру
Инцидент произошел в Гродно. Женщина хотела приобрести квартиру,  в интернете нашла подходящее предложение и списалась с продавцом.
За двухкомнатную квартиру «риелтор» просил сорок тысяч белорусских рублей. По версии продавца такая «минимальная» цена только из-за того, что родному брату спешно требовалась дорогостоящая операция. 
Для подтверждения платежеспособности аферист попросил сделать денежный перевод на мать потерпевшей, а копию чека по вайберу отправить ему. 
– Мужчина утверждал, что сейчас находится в Москве, и должен быть уверен, что есть залог за квартиру. Женщина перевела продавцу семь тысяч долларов, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома
Вскоре в одном из банков в столице России за переводом пришла женщина и предъявила паспорт с такими же инициалами, как и у матери желавшей приобрести квартиру. Таким образом, подельница сняла деньги. 
Подобные случаи мошенничества регистрируются в масштабах всей страны. Способ совершения преступлений один и тот же, поэтому стоит быть бдительными. Проверь потерпевшая адрес квартиры, которую она намеревалась купить по улице Белые Росы, возможно, такого бы не произошло, – сообщил начальник ОРПСВТ УВД Гродненского облисполкома Сергей Черняк.
По статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере» возбуждено уголовное дело. 
Гродненская правда.
 
Теги: Гродно
 
 
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