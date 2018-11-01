Премьера фильма «Богемская рапсодия» состоялась в Бресте: об истории группы «QUEEN»

1 ноября 2018 года в большом зале кинотеатра «Беларусь» прошла премьера фильма «Богемская рапсодия». 10 лет работы над фильмом об истории группы «QUEEN» подошли к концу.



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История Фредди Меркюри начиналась с разгрузки багажа в аэропорту Хитроу, перепалок с родителями и пивом по вечерам в кафе, где тогда выступала студенческая группа «Smile». Они остались без вокалиста и рискнули, взяв вокалистом никому неизвестного зубастого парня из Занзибара, Фару́ха Булса́ра.



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Он пел, писал песни, убедил ребят продать машину, чтобы записать первый музыкальный альбом, который стал началом мирового триумфа группы «QUEEN».

- В жизни ничего не добьешься, притворяясь кем-то другим, - говорил его отец. Фредди и не притворялся. Любил одну женщину и … многих мужчин, был единственной «истеричной королевой» и одним из четырех королей «Её величества «QUEEN».

Он любил свою группу и своих слушателей: «Когда я знаю, что они слышат меня, тогда исчезает всякая фальшь». И получал ответную любовь, полные стадионы и песню в одно дыхание, в один голос.

Режиссер: Декстер Флетчер, Брайан Сингер.

В ролях: Рами Малек, Джозеф Маццелло, Бен Харди, Майк Майерс, Люси Бойнтон, Эйдан Гиллен, Гвилим Ли, Том Холландер, Аллен Лич, Мишель Дункан

Зрители первого премьерного показа стали слушателями получасового живого рок-концерта брестского кавер-бэнда «Whiskey Way (Виски Вэй)», победители викторины об истории легендарной группы «QUEEN» - обладателями специальных призов от организаторов.