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Дни Корейского кино проводятся в Бресте с 1 ноября

02.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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1 ноября 2018 года в малом зале кинотеатра «Беларусь» начали показ фильмов в рамках Дней корейского кино. 3 киноленты рассказывают об истории, традициях и характере жителей Корейского полуострова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60283.php

Бресте с 1 ноября " alt="Дни Корейского кино проводятся в Бресте с 1 ноября ">

Выступая на церемонии открытия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь господин Ким Ёнг Хо сказал:


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60283.php

Дни Корейского кино проводятся в Бресте с 1 ноября

- В Бресте намного теплее чем в Минске. В Дни корейского кино в Бресте всегда синее небо и хорошая теплая погода., совсем как дома. Я словно попал в новый теплый мир расцвеченный вашими улыбками. А сегодняшний фильм позволит убедиться в том, что и корейцы умеют смеяться. Спасибо что пришли и хотите познакомиться с нашим кино.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60283.php

Дни Корейского кино проводятся в Бресте с 1 ноября

В ответном слове начальник Управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк сказал, что брестчанам нравится корейского кино, «мы уже стали друзьями и надеемся, что дни превратятся в месяцы».

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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1 ноября 2018 года в малом зале кинотеатра «Беларусь» начали показ фильмов в рамках Дней корейского кино. 3 киноленты рассказывают об истории, традициях и характере...
 
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