1 ноября 2018 года в малом зале кинотеатра «Беларусь» начали показ фильмов в рамках Дней корейского кино. 3 киноленты рассказывают об истории, традициях и характере жителей Корейского полуострова.



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Бресте с 1 ноября " alt="Дни Корейского кино проводятся в Бресте с 1 ноября ">



Выступая на церемонии открытия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь господин Ким Ёнг Хо сказал:



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- В Бресте намного теплее чем в Минске. В Дни корейского кино в Бресте всегда синее небо и хорошая теплая погода., совсем как дома. Я словно попал в новый теплый мир расцвеченный вашими улыбками. А сегодняшний фильм позволит убедиться в том, что и корейцы умеют смеяться. Спасибо что пришли и хотите познакомиться с нашим кино.



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В ответном слове начальник Управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк сказал, что брестчанам нравится корейского кино, «мы уже стали друзьями и надеемся, что дни превратятся в месяцы».