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Более тысячи шахматистов из 15 стран собрались на фестиваль "Черная пешка" в Бресте

02.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте сегодня торжественно открылся II Международный шахматный фестиваль "Черная пешка", передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60282.php

Более тысячи шахматистов из 15 стран собрались на фестиваль "Черная пешка" в Бресте

Масштабное мероприятие проходит в легкоатлетическом манеже. Для участия в фестивале в Бресте собрались более 1 тыс. участников из 15 стран: Беларуси, Азербайджана, Армении, Кыргызстана, Индии, Латвии, Ливана, Молдовы, Польши, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины, Швеции, Эфиопии. Самым юным любителям интеллектуальных игр едва исполнилось четыре года, самым старшим - далеко за 70.

Участников состязаний приветствовал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. "Уверен, что город Брест должен стать шахматной столицей Беларуси. Для этого сделаем все возможное, потому что мы любим эту замечательную игру", - отметил мэр. Он пожелал побед шахматистам и сделал дебютный ход пешкой е2-е4. Самое популярное начало шахматной партии символизировало открытие фестиваля.

"Черная пешка" как шахматный турнир стартовала в 1999 году. В 2017-м серия брестских турниров вышла на международный уровень и приобрела новый статус. В первом международном шахматном фестивале приняли участие 380 игроков. Всего за год число его участников выросло в три раза.

Планируется, что за три дня состоится 16 турниров, будет разыграно более 10 тыс. партий. Программа фестиваля включает классические и быстрые шахматы, рапид, блиц, поддавки, турнир по шашкам, сеанс одновременной игры и игры вслепую, турнир по решению шахматных задач. Победителей ждут денежные премии, а также ценные призы. Общий призовой фонд фестиваля составляет более 10 тыс. евро. Кроме того, запланировано множество лекций, встреч и мастер-классов.

Самым ожидаемым событием "Черной пешки" является Международный кубок Анатолия Карпова, который состоится 4 ноября. Как сообщила директор фестиваля Катерина Таберко, отборочные туры на участие в этом кубке проходили в течение года в странах, где открыты шахматные школы Анатолия Карпова. В итоге в первенстве примут участие около 40 человек, прошедших серьезный отбор. Это спортсмены из Кыргызстана, России, Украины и Беларуси. Чемпион мира приедет в Брест, чтобы лично наградить победителей. В этот же день планируется лекция легендарного шахматиста и автограф-сессия.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте сегодня торжественно открылся II Международный шахматный фестиваль "Черная пешка", передает корреспондент БЕЛТА. Масштабное мероприятие проходит в...
 
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Лоевский край
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