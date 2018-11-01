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Стало известно, кто выступил против велодорожки на К.Маркса
02.11.2018 14:52 — Разное | Виртуальный Брест
Улицу Карла Маркса «проточили» под велодорожку, но… ПРОТИВ НЕЕ ВЫСТУПИЛ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК!
Суть «конфликта» троллейбусников и велосипедистов весьма проста. После «заливки» нового асфальта планировалось, что по правой стороне улицы будут отчерчены парковочные места, а слева - велополоса.
По словам директора учреждения «За вело-Брест» Владимира Красько, при разработке концепции и плана разметки все положенные нормативы были соблюдены - и вроде бы никаких конфликтов не было.
«Однако вчера на комиссии, которая должна утвердить это решение, представители троллейбусного парка выступили против. Аргументировали тем, что троллейбусы из-за неправильно припаркованных автомобилей могут зацепить зеркалами проезжающих велосипедистов. Авария, ДТП, весь график общественного транспорта насмарку», - рассказал Владимир.
Так что пока окончательное решение по ул. Карла Маркса не принято, и новой разметки, радующей глаз велосипедистов, стоит в лучшем случае ждать через некоторую временную паузу.
Позиция троллейбусников понятна - они не хотят лишних аварий, чреватых серьезными последствиями прежде всего самих велосипедистов. Но проверить, насколько оправданы эти опасения, можно, наверное, только опытным путем. Найдутся ли желающие?..
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Улицу Карла Маркса «проточили» под велодорожку, но… ПРОТИВ НЕЕ ВЫСТУПИЛ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК! Суть «конфликта» троллейбусников и велосипедистов весьма проста....
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