Стало известно, кто выступил против велодорожки на К.Маркса

Улицу Карла Маркса «проточили» под велодорожку, но… ПРОТИВ НЕЕ ВЫСТУПИЛ ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК!



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60279.php

Читать полностью в источнике с фото:





Суть «конфликта» троллейбусников и велосипедистов весьма проста. После «заливки» нового асфальта планировалось, что по правой стороне улицы будут отчерчены парковочные места, а слева - велополоса.

По словам директора учреждения «За вело-Брест» Владимира Красько, при разработке концепции и плана разметки все положенные нормативы были соблюдены - и вроде бы никаких конфликтов не было.

«Однако вчера на комиссии, которая должна утвердить это решение, представители троллейбусного парка выступили против. Аргументировали тем, что троллейбусы из-за неправильно припаркованных автомобилей могут зацепить зеркалами проезжающих велосипедистов. Авария, ДТП, весь график общественного транспорта насмарку», - рассказал Владимир.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60279.php

Читать полностью в источнике с фото:





Так что пока окончательное решение по ул. Карла Маркса не принято, и новой разметки, радующей глаз велосипедистов, стоит в лучшем случае ждать через некоторую временную паузу.

Позиция троллейбусников понятна - они не хотят лишних аварий, чреватых серьезными последствиями прежде всего самих велосипедистов. Но проверить, насколько оправданы эти опасения, можно, наверное, только опытным путем. Найдутся ли желающие?..