Платаны и катальпы: приживутся ли в Бресте южные деревья?

Концепция озеленения областного центра на перспективу предполагает определенные коррективы – возможно, на брестской земле в будущем приживутся деревья с далекого юга – платаны и катальпы. Об этом корреспонденту Zarya.by рассказали в ПКУП «Коммунальник».



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Также по-прежнему украшением городских улиц останутся каштаны.

- Никаких препятствий для высаживания каштанов не видим, потому что они обеспечивают городу то самое раннее весеннее цветение, без которого Брест вообще сложно представить, - пояснила ландшафтный архитектор ПКУП «Коммунальник» Виктория Новик. - Бывает, граждане высказываются насчет неудобств в сезон падения их плодов, но так было всегда. По сути, единственная проблемная особенность по каштанам – они довольно быстро теряют свой привлекательный вид. В условиях загазованности листья начинают быстро буреть, вследствие чего может появиться ложное предположение, что дерево усохло, но на самом деле это не так.

Зато не столь радужные долговечные перспективы у некоторых других брестских «старожилов». Так, город постепенно будет избавляться от клена ясенелистного или американского.

В свое время он широко использовался в озеленении парков, садов, скверов в городах центральных областей европейской части России, Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Очень зимостойкий, но при этом обладающий крайне хрупкой древесиной, порой ломающейся даже под несильным напором ветра, такой вид клена зарекомендовал себя злостным древесным сорняком, который подавляет и вытесняет другие деревья: березу, ольху, иву, быстро захватывая городскую территорию и промышленные участки.



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Под большим вопросом остается будущее брестских тополей. В свое время в городских посадках они занимали значительное место как наиболее устойчивые к экологическим условиям индустриальной среды. К слову, в 80-х для зеленых насаждений в областном центре использовалось более 15 видов, форм и гибридов тополей, среди которых встречались и не дающие пуха декоративные мужские клоны.

Однако теперь ситуация изменилась, и тополя более массово не высаживали, они вполне могут попасть в потенциальный «черный список», лишиться в дальнейшем постоянной местной «прописки».

– Раньше тополя применялись для озеленения повсеместно, потому что это дерево относится к категории быстрорастущих, то есть, соответственно, создающих быстрый эффект озеленения. Однако сейчас, как показывает практика, от населения поступает много жалоб – и на непереносимость тополиного пуха, вызывающего аллергию, и на недолговечность самих деревьев, высаженных достаточно давно, а сейчас представляющих потенциальную угрозу при падении. Видно, что старые тополя отживают свое, причем значительно раньше, чем другие породы. Вообще тополь, кроме пирамидального вида, считается малоценным и недолговечным деревом, поэтому теперь город продолжает уходить от данного вида, и мы пытаемся апробировать что-то новое, – говорит ландшафтный архитектор ПКУП «Коммунальник».



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Зато теперь «зеленый свет» дан южным растениям.

- Особое географическое месторасположение, статус самого южного города республики, теплый климат позволяют пробовать и внедрять виды, ранее не свойственные Бресту. Так, сейчас на уровне горисполкома обсуждается тема возможности высаживания у нас платанов, а также катальпы. Есть вопросы по посадочному материалу – несмотря на довольно широкий ассортимент предложений, что-то подходящее выбрать сложно. В массовых посадках в Бресте они пока не применялись, однако, возможно, в очередных планах озеленения в новых микрорайонах или центре города будем пробовать внедрять эти виды растений, – рассказывает Виктория Новик.

Предполагаемые «новоселы» должны стать, скорее, не альтернативой своим более закаленным, не боящимся холодных суровых зим «собратьям», а своего рода элементами разнообразия, добавляющими собственную толику привлекательности Бресту.



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Платаны

Известно, что некоторые виды катальпы выращивают как декоративные растения во многих регионах мира, в том числе в Украине и на юге России. Платаны являются одними из немногих представителей орнаментальных лиственных деревьев, которые благодаря прекрасной густой кроне, красивой и своеобразной светло-пятнистой окраске ствола и ветвей и оригинальным шаровидным соплодиям считаются декоративно ценными.

Благодаря ценности платанов в декоративном отношении и высокой стойкости против атмосферных загрязнений сейчас происходит процесс замены ими в городах Европы менее устойчивых пород, таких как клены, липы, тополя и так далее.

Платаны отличаются величественной статью и завидным долголетием: высота самого древнего из них, в Турции у Босфора, насчитывает 50 метров, диаметр ствола – почти 13,5 метра, а возраст – более 2300 лет, поэтому гипотетически можно предположить, что будущие брестские саженцы платана могучими кряжистыми «старичками» вполне могут встретить двухтысячный юбилей города.



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Катальпы

Разумеется, даже в самых далеких планах речь не идет стопроцентной замене привычных для Бреста деревьев на необычные южные.

- В основном, конечно, озеленение города производится собственными силами из своего же питомника, видами уже проверенными, устойчивыми, знакомыми горожанам: такой посадочный материал составляет основную часть всей составляющей озеленения. Потому что нелогично было бы сразу бросаться в крайности, сажать то, что еще не проверено, не прошло акклиматизацию и непонятно, как еще отнесется к нашим условиям. Соответственно, в питомнике предприятия и далее будем выращивать те растения, которые уже прошли испытания временем и другими критериями. Что же касается южных растений, тенденция к посадке которых сейчас у нас наметилась, – ищем их в других питомниках, что-то привозим, пробуем вырастить у себя, акклиматизировать. Процент их пока незначительный, но, думаю, со временем он будет увеличиваться, – прогнозирует Виктория Новик.



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Неизменным же останется главное: зеленые насаждения и далее будут улучшать микроклимат, санитарно-гигиенические условия и архитектурно-художественный облик города, способствуя созданию его уникальной природной пейзажной среды.