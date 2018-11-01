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Все больше белорусов хотят домик за городом

02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Спрос на частные дома растет в Беларуси. При их строительстве жители республики используют не только собственные средства, но и активно берут кредиты. 

В стране снизилась ставка рефинансирования и займы стали доступнее. Строительные организации разработали типовые проекты доступного жилья, а цену снизить удалось благодаря срокам строительства. Дома возводят за две недели и сдают без отделки.

«В стране существует большой спрос на строительство индивидуальных домов. Мы видим развитие по нескольким направлениям. Домостроительными комбинатами уже разработаны типовые проекты индивидуальных дешевых жилых домов, стоимость которых составляет порядка 300 долларов за квадратный метр», – заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.

Разные виды отделок новых домов застройщики готовы предложить по желанию заказчика. 

Напомним, ранее в Беларуси также ускорили строительство жилья для многодетных семей. 



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Спрос на частные дома растет в Беларуси. При их строительстве жители республики используют не только собственные средства, но и активно берут кредиты.
 
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