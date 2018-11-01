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Все больше белорусов хотят домик за городом
02.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Спрос на частные дома растет в Беларуси. При их строительстве жители республики используют не только собственные средства, но и активно берут кредиты.
В стране снизилась ставка рефинансирования и займы стали доступнее. Строительные организации разработали типовые проекты доступного жилья, а цену снизить удалось благодаря срокам строительства. Дома возводят за две недели и сдают без отделки.
Разные виды отделок новых домов застройщики готовы предложить по желанию заказчика.
Напомним, ранее в Беларуси также ускорили
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Спрос на частные дома растет в Беларуси. При их строительстве жители республики используют не только собственные средства, но и активно берут кредиты.
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