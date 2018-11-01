Объявлены победители конкурса «Работодатель года-2018»

ОАО «Красный пищевик» (Бобруйск, Могилевская область)
СП «Санта Бремор» (Брест)
ОАО «Савушкин продукт»(Брест)
ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)
СМИ
ЗАО «Второй национальный телеканал» ОНТ
Радио Юнистар
ООО "Онлайнер"
ЗАО «БелКП-Пресс» (Минск)
РУП "БЕЛТА"
Страхование
ЗАО "СК Белросстрах"
РУСП «Белгосстрах» (Минск)
ЗАСО «ТАСК» (Минск)
Строительство, недвижимость
ООО “А-100 Девелопмент” (Минск)
ООО «ОрбитаПрофит» (Минск)
СООО «Хенкель Баутехник» (Минская область, Заславль)
ООО «Илмакс» (Минская область, Колодищи)
Группа компаний «Алютех» (Минск)
Телекоммуникации
СООО «МТС»
РУП «Белтелеком» (Минск)
ООО «Патио плюс» (Минск)
БеСТ ( life:) )
ООО Анитекс
Торговля
ООО «Евроторг» (Минск)
Сеть торговых центров «Корона» (Минск)
ГК «Алми» (Минск)
ООО «Либретик»
СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»
Транспорт, Логистика
ОАО «Авиакомпания «Белавиа» (Минская область)
ГП «Минский метрополитен» (Минск)
ЧУП "Белтрансспутник"
ООО ТМФ-Транс (ООО ГлавДоставка)
РУП «Белорусская железная дорога» (Минск)
Финансы
ОАО "Приорбанк"
ОАО «БПС-Сбербанк» (Минск)
ЗАО "Альфа-банк"
ОАО «Банк развития РБ» (Минск)
ЗАО "МТБАНК"
Электроника и оборудование
ЗАО «Атлант» (Минск)
УП «Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» (Минск)
ОАО «Витязь» (Витебск)
СП ОАО «Брестгазоаппарат» (Gefest) (Брест)
РУП НПО "Интеграл"
Энергетика
ГПО “Белоруснефть”(Гомель)
ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”(Минск)
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (Гомельская область, Мозырь)
ГК «А-100» (Минская область, д. Боровая)
ОАО «Нафтан» (Витебская область, Новополоцк)
Региональная номинация:
г. Минск
УП Адани
ЗАО"Штадлер Минск"
Wargaming / Гейм Стрим
ООО «Евроторг» (Минск)
Минская область
ОАО «Беларуськалий"
ООО “Формэль”(Минская обл., г.Заславль)
ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)
Гомельская область
ГПО “Белоруснефть”(Гомель)
ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»
СП ОАО «Спартак» (Гомель)
РУП «Гомельэнерго»
Филиал «Автобусный парк 6» ОАО «Гомельоблавтотранс»
Могилевская область
ОАО «Красный пищевик»
СОО «Оазис Групп»
ОАО «Могилевхимволокно»
ОАО «Бабушкина крынка»
ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»
ОАО «Могилевлифтмаш»
Брестская область
СП «Санта Бремор» (Брест)
OAO «Савушкин продукт»(Брест)
ОАО «Брестский мясокомбинат» (Брест)
Витебская область
СООО «Белвест»
ОАО «НАФТАН»
РУПТП «Оршанский льнокомбинат»
Гродненская область
СООО “Конте Спа”(Гродно)
ОАО «Волковысский мясокомбинат» (Гродно)
ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»
По итогам конкурса победители награждаются дипломами и получают право использовать звание «Работодатель года – 2018», а также графический символ (знак Конкурса) в любых презентационных и рекламных материалах.