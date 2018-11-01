Объявлены победители конкурса «Работодатель года-2018»

Информационный партнер конкурса – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

C 1 августа проводился отбор кандидатов на победу. Интернет-голосование, усердная работа экспертного совета и организатора конкурса — образовательного центра «Лидер» — принесли свои результаты, и со списком победителей можно ознакомиться уже сейчас. Подробнее с условиями отбора можно ознакомиться в Положении о конкурсе .

Титульная номинация:

Гран-при: СOOO «Гейм Стрим»

Отраслевая номинация:

Автодилеры

СООО «ДрайвМоторс»

ИЗАО «Автоидея»

Автобутик «Bentley Минск»

ООО «Мотор Автоград»(Джили Центр Минск)

ООО «Тойота Мотор»

Алкогольные напитки и пиво

УП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия»

ОАО «Лидское пиво» (Гродно)

ОАО «Криница» (Минск)

ЗАО «МЗБН» (Минск)

ЗАО «Минский завод виноградных вин» (Минск)

Гостиничный и ресторанный бизнес

DoubleTree by Hilton Minsk

Компания Marriott International (отель «Ренессанс») (Минск)

Гостиница «Виктория Олимп Отель»

УП «Строминвест – Эстейт» (гостиница «BonHotel») (Минск)

ИООО «Гостиница «Пекин-Минск» (Минск)

Искусство и культура

Музей миниатюр Беларуси "Страна Мини"

Национальный художественный музей Республики Беларусь

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной Войны

Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь

Национальный академический драматический театр им. М.Горького

ИТ (менее 100 сотрудников)

CactusSoft

Invatechs

Flo

ИТ (более 100 сотрудников)

Яндекс

Gurtam

Wargaming / Гейм Стрим

EPAM Systems (Минск)

Консалтинг

КЧУП «Ключевые решения»

«Здесь и Сейчас»

ЗАО "АудитКонсульт"

Консалтинговый центр "Pro-consult"

Маркетинг, Реклама, PR

PR-агенство "IPR"

TDI Group

ЧУП по оказанию услуг «Лайк Медиа Маркетинг» (Likemedia)

ООО «Приоритетные решения»

Креативное агенство "Молоко"

Машиностроение

ОАО «БЕЛАЗ»

ЗАО"Штадлер Минск"

ОАО МАЗ

ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»

ОАО БАТЭ

Мебель

ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» (Брестская область)

ЗАО «Инволюкс» (Брест)

ЗАО «Молодечномебель» (Минская область)

УП "Торговый дом Лагуна"

Медицина и фармацевтика

Медицинский центр «ЛОДЭ» (Минск)

Медицинский центр «Экомедсервис» (Минск)

ИООО "Синэво"

ИООО "Независимая лаборатория ИНВИТРО"

Медицинский центр "Кравира"

Образование

УО "БГУИР"

УО "БГУ"

УО "БГЭУ"

ГГУ им. Ф. Скорины

УО "Белорусский государственный медицинский университет"

Общественное питание

GARAGE

Бел Фуд Cервис/ Рестораны KFC

ИТПУП «КСБ Виктори Рестораны» (рестораны «Макдональдс») (Минск)

ОДО «Экзотик-Групп»

Производство косметики

ЗАО «Дилис Косметик» (Минск)

«БЕЛИТА» (Минск)

«ВИТЭКС» (Минск)

ИООО «Интерфармакс»

РУП «Белмедпрепараты»

Промышленность

ОАО «Беларуськалий"

УП АДАНИ

ОАО «Красный пищевик» (Бобруйск, Могилевская область)

СП «Санта Бремор» (Брест)

ОАО «Савушкин продукт»(Брест)

ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)

СМИ

ЗАО «Второй национальный телеканал» ОНТ

Радио Юнистар

ООО "Онлайнер"

ЗАО «БелКП-Пресс» (Минск)

РУП "БЕЛТА"

Страхование

ЗАО "СК Белросстрах"

РУСП «Белгосстрах» (Минск)

ЗАСО «ТАСК» (Минск)

Строительство, недвижимость

ООО “А-100 Девелопмент” (Минск)

ООО «ОрбитаПрофит» (Минск)

СООО «Хенкель Баутехник» (Минская область, Заславль)

ООО «Илмакс» (Минская область, Колодищи)

Группа компаний «Алютех» (Минск)

Телекоммуникации

СООО «МТС»

РУП «Белтелеком» (Минск)

ООО «Патио плюс» (Минск)

БеСТ ( life:) )

ООО Анитекс

Торговля

ООО «Евроторг» (Минск)

Сеть торговых центров «Корона» (Минск)

ГК «Алми» (Минск)

ООО «Либретик»

СООО «ТПГ Вест Ост Юнион»

Транспорт, Логистика

ОАО «Авиакомпания «Белавиа» (Минская область)

ГП «Минский метрополитен» (Минск)

ЧУП "Белтрансспутник"

ООО ТМФ-Транс (ООО ГлавДоставка)

РУП «Белорусская железная дорога» (Минск)

Финансы

ОАО "Приорбанк"

ОАО «БПС-Сбербанк» (Минск)

ЗАО "Альфа-банк"

ОАО «Банк развития РБ» (Минск)

ЗАО "МТБАНК"

Электроника и оборудование

ЗАО «Атлант» (Минск)

УП «Завод электроники и бытовой техники «Горизонт» (Минск)

ОАО «Витязь» (Витебск)

СП ОАО «Брестгазоаппарат» (Gefest) (Брест)

РУП НПО "Интеграл"

Энергетика

ГПО “Белоруснефть”(Гомель)

ОАО “Газпром трансгаз Беларусь”(Минск)

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (Гомельская область, Мозырь)

ГК «А-100» (Минская область, д. Боровая)

ОАО «Нафтан» (Витебская область, Новополоцк)

Региональная номинация:

г. Минск

УП Адани

ЗАО"Штадлер Минск"

Wargaming / Гейм Стрим

ООО «Евроторг» (Минск)

Минская область

ОАО «Беларуськалий"

ООО “Формэль”(Минская обл., г.Заславль)

ОАО «Смолевичи Бройлер» (Минская обл, Смолевичи)

Гомельская область

ГПО “Белоруснефть”(Гомель)

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

СП ОАО «Спартак» (Гомель)

РУП «Гомельэнерго»

Филиал «Автобусный парк 6» ОАО «Гомельоблавтотранс»

Могилевская область

ОАО «Красный пищевик»

СОО «Оазис Групп»

ОАО «Могилевхимволокно»

ОАО «Бабушкина крынка»

ИЗАО «Пивоварни Хайнекен»

ОАО «Могилевлифтмаш»

Брестская область

СП «Санта Бремор» (Брест)

OAO «Савушкин продукт»(Брест)

ОАО «Брестский мясокомбинат» (Брест)

Витебская область

СООО «Белвест»

ОАО «НАФТАН»

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

Гродненская область

СООО “Конте Спа”(Гродно)

ОАО «Волковысский мясокомбинат» (Гродно)

ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман»

По итогам конкурса победители награждаются дипломами и получают право использовать звание «Работодатель года – 2018», а также графический символ (знак Конкурса) в любых презентационных и рекламных материалах.

Больше информации о конкурсе «Работодатель года – 2018» можно найти на сайте Образовательного центра “Лидер” .

Информационный партнер конкурса – еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.