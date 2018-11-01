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В Минске за хранение марихуаны задержаны диджей и его приятель

02.11.2018 14:32 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске за хранение марихуаны задержаны диджей и его приятель
ГУВД Мингорисполкома

Как стало известно, в поле зрения правоохранителей попал житель Слуцкого района, который подрабатывает диджеем в Минске. По имеющейся у оперативников информации, молодой человек мог быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В Минске за хранение марихуаны задержаны диджей и его приятель Житель Шклова хранил в тайнике более 1,5 кг марихуаны

Вскоре подозрения правоохранителей подтвердились. Как сообщила официальный представитель советского РУВД Минска Ольга ШАВЕЛЬ, в ходе проверки в автомобиле 33-летнего жителя Крупского района было обнаружено около 30 граммов марихуаны. У его 25-летнего приятеля-диджея во время обыска в квартире найдено более 17 граммов опасного вещества.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Республики Беларусь («Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсов и аналогов»). Им грозит наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы.
 
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