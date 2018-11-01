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В Жабинковском районе школьник ударил по лицу сотрудника Госавтоинспекции

02.11.2018 15:01 — Разное | Аргументы и факты  
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В Жабинковском районе школьник ударил по лицу сотрудника Госавтоинспекции
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, сотрудники ГАИ выехали на место ДТП. Виновником оказался 23-летний водитель-мотоциклист, который вместе с пассажиркой пытался скрыться с места аварии. При этом в этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердила экспертиза.

В Жабинковском районе школьник ударил по лицу сотрудника Госавтоинспекции Житель Бобруйска застал супругу с другим мужчиной и ударил его ножом

Инспекторы догнали беглецов и принялись оформлять протокол об административном правонарушении. В это время из леса вышел 17-летний молодой человек, который заинтересовался процедурой. По информации представителей ГАИ Бреста и Брестской области, он стал вмешиваться в составление протокола, что делать по закону запрещено.

В результате учащийся 11 класса одной из школ района словесно оскорбил сотрудников ГАИ, а затем ударил одного из них по лицу. После этого он попытался скрыться, но вскоре был задержан.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ст.364 УК Республики Беларусь («Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел»). Сообщается, что ранее он уже судим за причинение телесных повреждений.

 
Теги: Брест
 
 
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