Всемирный банк ожидает замедления роста белорусской экономики и предупреждает о рисках

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Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси до 2-2,5% в 2019-2020 годах. Об этом сообщила экономист Всемирного банка Марина Сидоренко на презентации очередного экономического обзора ВБ для Беларуси.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что рост экономики Беларуси может составить в 2018 году 2,9%, в 2019 году –2,7% и в 2020 году – 2,5%.

«Если говорить о среднесрочной перспективе, какое мы видим развитие экономики на ближайшие два года - 2019-2020 годы, то мы считаем, что ежегодные темпы роста замедлятся до 2-2,5% ВВП», - сказала Сидоренко.

При этом эксперт связывает поддержание макроэкономической стабильности в Беларуси с реализацией монетарной политики. «Если продолжится реализация уверенной монетарной политики, то продолжится развитие частного сектора экономики», – отметила Сидоренко.

По ее словам, обслуживание и погашение значительного размера государственного долга остается актуальным, и это требует дорогостоящего внешнего финансирования.

В качестве основных рисков, которые угрожают стабильности белорусской экономики, эксперт назвала предстоящие платежи по внешнему долгу и возможное снижение внешнего спроса. Она пояснила, что предстоящие платежи по госдолгу требуют дорогостоящего финансирования.

«Договоренности с Россией обеспечили некоторое облегчение, но это облегчение только на краткосрочный период. В более долгосрочном периоде данная проблема остается актуальной», - сказала Марина Сидоренко.

Белорусское правительство прогнозирует, что прирост ВВП страны в 2018 году составит 3,7% (при целевом прогнозе не менее 3,5%). В то же время в 2019 году темпы ВВП страны, по оценке белорусских властей, должны превысить среднемировые и составят более 4%.