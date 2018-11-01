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Босс брестского "Динамо" грозился снять команду с чемпионата Беларуси

02.11.2018 15:09 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба Белорусской федерации футбола опубликовала мотивировочную часть решения футбольного арбитража АБФФ по итогам заседания от 25 окября 2018 года, на котором было оглашено решение о том, что брестское «Динамо» должно выплатить гродненскому «Неману» компенсацию в 265 тысяч долларов за трансфер игрока сборной Беларуси Павла Савицкого.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

Несмотря на то, что после рассмотрения апелляции брестчан сумма была снижена с 398 тысяч долларов до 265 тысяч, и это решение на берегах Буга восприняли в штыки. Директор клуба Игорь Астапчик даже заявил, что платить никто не будет. А босс брестского «Динамо» Александр Зайцев резко прокомментировал работу комитета АБФФ по статусу и переходам, а также футбольного арбитража.

«С нас хотят по-пацански снять деньги под дулом автомата». Босс «Динамо-Брест» — о «деле Савицкого»

Кроме того, после публикации мотивировочной части решения футбольного арбитража АБФФ стало известно, что босс брестского «Динамо» Александр Зайцев грозился снять клуб с чемпионата Беларуси в высшей лиге.

Вот что говорится по этому поводу в мотивировочной части решения футбольного арбитража:

26.4. Исходя из изложенного в настоящем пункте, футбольный арбитраж, руководствуясь принципом справедливости, принял решение о снижении суммы компенсации путем применения коэффициента 2 к сумме дохода Савицкого П.О. в СУ ГФК «Неман» за 2013 и 2014 года.

При этом футбольный арбитраж считает необходимым указать, что принятое решение не связано с заявлением представителя собственника ООО ФК «Динамо-Брест» Зайцева А.Н. о том, что возглавляемый им клуб, в случае не удовлетворения апелляции, будет рассматривать вопрос вплоть до снятия команды с чемпионата и, что он будет вынужден направить свои усилия на развитие фарм-клуба ФК «Рух».

Футбольный арбитраж, не оспаривая право любого человека по своему собственному желанию самостоятельно распоряжаться средствами, находящимися у него, считает необходимым подчеркнуть, что помимо прав участники белорусской футбольной семьи также должны исполнять соответствующие обязанности, предусмотренные регламентирующими документами АБФФ.

При этом футбольный арбитраж считает важным отметить безусловную значимость для белорусского футбола предпринимаемых начинаний брестского клуба с приходом к его управлению Зайцева А.Н., равно как и многолетней истории и традиций ФК «Динамо-Брест».

Брестчане же, похоже, на этом останавливаться не намерены и будут добиваться своего в УЕФА и, если потребуется, в спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

 
Теги: Брест
 
 
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Пресс-служба Белорусской федерации футбола опубликовала мотивировочную часть решения футбольного арбитража АБФФ по итогам заседания от 25 окября 2018 года, на...
 
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