"Мы вправе требовать иного результата". Шуневич анонсировал кадровые изменения в "Динамо"

Глава Наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич во время встречи с игроками, тренерами и администрацией клуба анонсировал скорые кадровые изменения



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Определенная стратегия развития клуба нами сформулирована и будет воплощаться в жизнь в ближайшее время, в том числе, в виде некоторых кадровых решений, новым генеральным директором Дмитрием Басковым. Все, о чем я говорил на недавней встрече с вами, вскоре найдет отражение в конкретных действиях. Не скрою, это будет оценка труда каждого — от главного тренера до игроков команды. Сегодняшнее положение дел таково, что мы вправе требовать иного результата. Хочу пожелать удачи в завтрашнем матче с „Барысом“. От результата этой игры и выездного поединка в Сочи во многом будут зависеть наши ближайшие действия», — приводит слова Шуневича официальный сайт клуба.

Напомним, что минское «Динамо» сейчас занимает последнее место в Западной конференции. Команда проиграла 18 из 23 матчей в этом сезоне.