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Минчанин разработал фитнес-программу "Тренируйся, как Лукашенко"

02.11.2018 15:05 — Разное | Tut.by  
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Артем Лукашенко — четырехкратный чемпион Беларуси по пляжному бодибилдингу и персональный инструктор в тренажерном зале. 29-летний минчанин — автор фитнес-проекта «Тренируйся, как Лукашенко». «Не как Александр, а как Артем», — подчеркивает тренер с улыбкой.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Персональный Тренер Минск (@artem_lukashenko_) 23 Окт 2018 в 5:10 PDT

Тренер с ходу рассказывает, как появилась идея собственной программы.

— Я участвовал в разных фитнес-проектах, но большинство из них выглядели шаблонными — одинаковый набор тренировок и рацион питания. Например, у нас с другом была существенная разница в весе и уровень физической подготовки, а программу получили одинаковую. Тогда-то у меня и зародилась идея сделать свой фитнес-проект, основанный на индивидуальном подходе к каждому клиенту. Почему выбрал такое название? — задумывается Артем. — Решил промотировать свою фамилию. Плюс глава государства активно поддерживает спорт. Так что все классно совпало.

Участники программы «Тренируйся, как Лукашенко» — люди от 22 до 50 лет. На протяжении месяца они учатся выстраивать комфортный и полезный рацион, который, по словам автора проекта, не превратит их жизнь в каторгу.

— Моя цель — дать людям знания и навыки: научить высчитывать калории, вести пищевой дневник. Я не запрещаю им какие-то конкретные продукты — это бессмысленно. Зато пытаюсь прививать новые пищевые привычки. В определенные дни я сам спокойно могу позволить себе гамбургер или пиццу, — поясняет тренер.

Помимо работы над питанием, Артем расписывает клиентам тренировочный план.

— Кто-то занимается дома с утяжелителями, кто-то приходит в зал на тренажеры. Многие работают дистанционно и присылают мне отчеты для контроля в фотографиях и видео. Главное, чтобы все было четко и регулярно.

Лукашенко также придумывает мотивирующие конкурсы.

— Например, вручаю приз тому, кто дольше всех простоит в планке. Ребята присылают мне видео «подвигов» — так что выбираю по-честному.

Сам Артем придерживается описанных принципов в вопросах питания и спорта. Отсюда и название проекта — «Тренируйся, как Лукашенко».

Среди участников фитнес-программы не только белорусы, но и украинцы с россиянами. Спрашиваем, были ли среди желающих записаться люди, которые думали, что будут тренироваться не как Артем Лукашенко, а как Александр. Артем отшучивается:

— Думаю, таких не было. Надеюсь, никто не ждал в расписании тренировок по хоккею, — смеется. — Понятно, что клиенты иногда прикалываются: «О, будем тренироваться по президентской методике». Некоторые называют наш проект «VIP-программой».

Артем Лукашенко отмечает, что президент — хороший пример для людей, которые занимаются спортом.

— Здорово, что он выбирает разные виды нагрузок и поддерживает развитие массового спорта в стране.


Фото: president.gov.by

Недавно Александр Лукашенко рассказал, что не любит тренировки в зале. Вот на свежем воздухе — другое дело. Интересуемся у Артема, как он относится к такому подходу.

— Каждому свое. Когда хорошая погода, мы с ребята тоже выбираемся тренироваться в парк. Я знаю достаточно людей, которые любят заниматься на улице. Другим же комфортнее дома или в тренажерном зале. Здесь уже проявляются индивидуальные предпочтения.

— Как вам кажется, тренироваться, как Лукашенко, эффективно?

— Очень! Как Артем — точно эффективно. Это я могу гарантировать.

Титульное фото: instagram.com/artem_lukashenko

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Теги: Минск
 
 
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29-летний белорус - автор фитнес-проекта "Тренируйся, как Лукашенко". Что за он?
 
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