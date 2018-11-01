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Периодичность вывоза мусора в Минске предлагается увеличить

02.11.2018 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Периодичность вывоза мусора в Минске предлагается увеличить
Фото из открытых источников

Такое мнение высказала главный врач Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Светлана Ермак на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы.

Специалисты оценили состояние 776 контейнерных площадок. Нарушения отмечались в 23% случаев. Были зафиксированы недостатки как в содержании территорий, контейнеров, так и в вопросах вывоза отходов, пишет БЕЛТА.

Ермак отметила, что графики в большинстве случаев соблюдаются, но некоторые контейнерные быстро заполняются. В основном такая ситуация наблюдается в местах, где мусор на площадку выносят не только жители многоэтажек, но и жители частного сектора.

Поэтому заместитель председателя Мингорисполкома Виктор Лаптев поручил еще раз исследовать ситуацию и принять меры, чтобы контейнерные площадки находились в надлежащем виде. Если будет необходимо, возможно, поставить дополнительные контейнеры, скорректировать графики вывоза.

 
 
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Специалисты оценили состояние 776 контейнерных площадок. Нарушения отмечались в 23% случаев. Были зафиксированы недостатки как в содержании территорий, контейнеров,...
 
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