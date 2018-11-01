Распродажа: инструкция по применению. Как не оплошать в «черную пятницу»

Под конец года магазины электроники, мебели, книг, одежды и прочие принимают участие в масштабных распродажах — «черных пятницах» и «черных понедельниках». Больше всего на распродаже будет продано современных гаджетов (смартфоны, беспроводные наушники, умные часы), прогнозируют эксперты.

Время от времени продавцов ловят на ложных скидках — когда те завышают стоимость товара за несколько дней перед распродажей, а потом перечеркивают завышенную цену и продают вещь в лучшем случае с дисконтом в пару сотен рублей, в худшем — по той же цене, что и раньше. Как распознать обман на распродаже и что делать, если обнаружил подвох уже после покупки? Рассказывает "АиФ".

Следим за ценами

С правовой точки зрения установление ценовой политики компаниями не расценивается как обман, поскольку предоставляется полная информация о товаре, способе приобретения и цене на момент продажи. Привязать понятие «обман» к такой политике достаточно сложно и почти не доказуемо, говорит юрист Нурида Ибрагимова.

Про «обман», а точнее про недостоверную информацию о цене товара, можно говорить только тогда, когда предоставлена информация о скидке на определенный товар, но по факту продавец таких скидок не делает. Но таких ситуаций крайне мало и связаны они скорее с ошибками или недочетами в рекламе или описании акции.

«В таких случаях потребитель действительно может потребовать продать ему товар по той цене и с той скидкой, которую продавец заявил. И если этого сделано не будет, покупатель волен обращаться с жалобами на недобросовестного продавца. Но надо помнить, что при таких обстоятельствах необходимо заручиться свидетельскими показаниями, фото и видео фиксацией нарушения прав потребителей», — поясняет Ибрагимова.

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Самый проверенный способ понять, дурит ли продавец со скидками — это самостоятельно отслеживать стоимость нужных вещей. Обычно время распродаж (тем более масштабных) известно заранее, поэтому нет ничего сложного в том, чтобы посмотреть, сколько стоит необходимый товар за месяц — две недели до скидок.

Этот способ не работает только в том случае, если на распродаже вы захотите совершить импульсивную покупку. Но будем откровенны — обычно эйфория от приобретения вещей на эмоциях быстро сходит на нет (тем более если потом выяснится, что вещь была куплена не с такой уж и большой скидкой).

Приложение в помощь

А вот интернет-сервис Whataprice.ru отслеживает цены в западных интернет-магазинах: ASOS, Amazon, Zappos и др. Суть его работы примерно та же, что и у Fetchee: после регистрации появляется возможность добавлять товары, которые хочется купить со скидкой, как только их стоимость изменится, пользователь получит оповещение. Разница в том, что для Whataprice.ru не нужно иметь гаджет на iOS и скачивать приложение.

Для российских интернет-магазинов есть еще один онлайн-сервис — PricePeak.ru. Использовать его можно через браузер. Цены отслеживаются в Leroy Merlin, СпортМастер, М.Видео, КАНТ, Lamoda, Л’Этуаль и так далее. Магазинов не очень много, зато они крупные, и есть разные категории товаров.

Вы можете зарегистрироваться, внести в свой список отслеживаемых товаров те, которые хотели бы купить. Сервис будет следить за колебаниями цены, и присылать на почту уведомления о подорожании или удешевлении.



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«Пробить» цену через интернет

Но мониторить цены заранее бессмысленно, если не избежать импульсной покупки. Как понять, что скидка настоящая? Здесь поможет анализ кэша поисковиков — Яндекс и Google. Интернет помнит все, в том числе и динамику цен на все товары в интернет-магазинах.

Для того чтобы проверить, как менялась стоимость товара, вбейте ссылку с ним в строку поисковика. После того, как загрузятся результаты поиска, в конце ссылки на товар вы увидите стрелку, указывающую вниз. После того, как вы нажмете на нее, появится функция «сохраненная копия». Выбрав ее, вы увидите, какой была страница с нужным товаром несколько недель назад, в том числе там будет указана и его стоимость.

Кроме того, посмотреть, как меняются цены на гаджеты: планшеты, ноутбуки, телевизоры, фотоаппараты, наушники и смартфоны можно на сайте historyprice.ru. Сервис аккумулирует цены крупных онлайн-ритейлеров и показывает динамику, как меняется стоимость огромного количества товаров.

Если купил бракованный товар в зарубежном интернет-магазине

Бывает, что продавцы не обманывают со скидками и действительно снижают цены на десятки процентов. Проблема в том, что часто на распродажу попадают неликвидные и бракованные товары.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко обращает внимание на то, что при совершении покупок на зарубежных интернет-площадках надо знать, что работают они в правовом поле тех стран, в которых зарегистрированы.

«Таким образом, в случае нарушения продавцом условия сделки, например, поставки купленного товара в объеме или количестве ниже заявленного или качества, не соответствующего описанию, а то и вовсе брака, защита в соответствии с действующим в России законом „О защите потребителя“ в большинстве случаев не может быть предоставлена. И вам придется рассчитывать только на механизмы, предоставляемые самими площадками, что не всегда эффективно», — подчеркивает юрист.

Необходимо учитывать тот факт, что при совершении покупки техники и электроники надлежащего качества, ее обмен и возврат продавцу ограничивается на законодательном уровне. По закону технически сложные товары бытового назначения, в том числе радиоэлектроника, телефоны, вычислительная техника, электроприборы, фото- и киноаппаратура надлежащего качества, то есть без брака, не подлежит возврату.

Это не значит, что вы вообще не можете вернуть или обменять исправный купленный смартфон, но это решение остается за продавцом, который имеет все законные права и основания для отказа», — добавляет Шевченко.