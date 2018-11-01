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Лучше, чем в Германии: в Беларуси появятся супербыстрые электрозаправки

02.11.2018 15:22 — Разное | БДГ  
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В Беларуси планируется установить комплексы супербыстрой зарядки мощностью до 500 кВт⋅ч. С их помощью на зарядку современного электромобиля, такого как BMW i3, потребуется около 8 минут. Причем белорусские электрозаправки будут одними из самых мощных в мире, говорится в совместном сообщении сети АЗС «Белоруснефть» и импортера BMW и MINI в Беларуси.

Супербыстрые станции планируется разместить на АЗС «Белоруснефть» рядом с крупными электрическими подстанциями. Наибольший спрос на них ожидают в Минске, областных центрах и вдоль основных магистралей страны. Каждый комплекс будет включать по 5 зарядных устройств типа Mode 4, а его суммарная мощность составит порядка 2 МВт. Скоростная зарядка электромобиля на 250 км последующего пробега займет около 8 минут. Проект планируется поэтапно реализовать до 2025 года.

В Евросоюзе схожую сеть разрабатывает компания Ionity, созданная автогигантами BMW, Daimler, Volkswagen и Ford. Элетрозаправки включают до 6 зарядных устройств, каждое – мощностью до 350 кВт. В Германии первая такая станция появилась лишь в середине 2018 года, а к концу года их будет около 100. Всего же планируется установить 420 станций высокой мощности в Евросоюзе. Их строят на крупных трассах с интервалом в 120 км. Комбинированная система зарядки совместима с большинством моделей электромобилей. Кроме того, они позволяют за 12-15 минут заряжать машины следующего поколения с большим запахом хода.

«Супербыстрые станции – мировой тренд в развитии зарядной инфраструктуры для электромобилей. И мы собираемся развивать его в Беларуси, что позволит упростить жизнь владельцам автомобилей с электродвигателями и гибридными силовыми установками. Кроме того, это повысит интерес к путешествиям по Беларуси и дальше – по Европе, а заодно способствует популяризации автотранспорта будущего», – считают в сети «Белоруснефть».

Всего же к 2030 году в Беларуси будет построено более 1300 станций зарядки. Только в ближайшие три года сеть АЗС «Белоруснефть» пополнится 431 электрозаправкой.

Многое, впрочем, будет зависеть от темпов развития рынка электромобилей. Как ожидается, к 2025 году на белорусских дорогах будет ездить около 10 тыс. электромобилей. Направление планирует активно развивать импортер BMW и MINI в Беларуси, который открыл первый в стране автоцентр электромобилей.

Среди ожидаемых новинок – обновленный электрокар BMW i3 с более емкой литий-ионной батареей, который позволяет проехать на одной зарядке до 360 км. Также в Беларуси уже доступен BMW i8 Roadster, равно как и другие версии популярного спорткара. К 2025 году немецкий бренд выведет на рынок еще свыше 20 моделей электрокаров и «гибридов». Многие из них будут поставляться в Беларусь напрямую с немецкого завода.

«У рынка электромобилей большие перспективы. В частности, в Норвегии каждый второй автомобиль – с электродвигателем или гибридным приводом. Мода на электрокары приходит и в Беларусь, и мы вместе с «Белоруснефтью» готовы этому содействовать, – отметил импортер BMW и MINI. – Неслучайно автоцентр «Автоидея» первым получил статус дилера электромобилей и запустил их официальное сервисное обслуживание. С развитием разветвленной инфраструктуры перспектива пересесть на элетрокар становится еще привлекательнее».

Недавно сеть АЗС «Белоруснефть» и импортер BMW и MINI объединили усилия по созданию инфраструктуры и развитию рынка электромобилей в Беларуси. ПО «Белоруснефть» займется развитием сети зарядных станций, импортер BMW и MINI – формированием рынка электрокаров, поставкой портативных зарядок и сервисным обслуживанием.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси планируется установить комплексы супербыстрой зарядки мощностью до 500 кВт⋅ч. С их помощью на зарядку современного электромобиля, такого как BMW i3,...
 
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