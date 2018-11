Эксперты рассказали, что большинство домашних кошек кормят неправильно

Американская ассоциация практикующих фелинологов (American Association of Feline Practitioners, AAFP) дала рекомендации о том, как кормить домашних кошек, чтобы уберечь их от ожирения и стресса. Консенсусное заявление опубликовано в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery , краткие рекомендации — на сайте EurekAlert .



В дикой природе кошки тратят половину времени, которое бодрствуют, на поиск пищи и ее прием в небольшом объеме в течение дня. У домашних животных дела обстоят иначе.

«Большинство домашних кошек сегодня кормят в одном и том же месте в помещении один-два раза в день. Кроме того, для многих кошек сам момент кормления стал основной целью в жизни, что не соответствует их поведенческим потребностям», — заявляет доктор Тэмми Садек.

По ее словам, «кормление кошек в доме должно быть обустроено таким образом, чтобы учитывать все возможные потребности этих животных в играх, охоте, а также месте, где они могли бы чувствовать себя в безопасности во время приема пищи».



Доктор Садек и ее коллеги рекомендуют кормить питомцев в разных частях помещения — еду желательно размещать как можно выше. Это заставит кошку «добывать пищу», прикладывая усилия. Кроме того, угощение будет находиться в труднодоступном месте, что создаст у кота ощущение спокойствия, когда он до нее доберется.

Еще одна рекомендация — кормушки-головоломки. В них, чтобы получить еду, сперва необходимо совершить какое-нибудь действие. Подобный подход, по мнению исследователей, повышает физическую и умственную активность кошек.