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02.11.2018 — Разное | Радзiма  
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МТС назвал самые популярные openair этого года по количеству использованного абонентами трафика

 Прошедший сезон «фестивалей под открытым небом» был богат на события в разных городах Беларуси. В МТС составили рейтинг самых популярных openair, проанализировав голосовой и интернет-трафик своих абонентов с помощью BigData.

 По количеству сгенерированного трафика лидирует «Рок за Бобров», который прошел в августе на аэродроме «Боровая», — во время фестиваля зафиксировано 149 ГБ. А вот по голосовому трафику первым стал Lidbeer, организованный в начале сентября в Лиде, — абоненты проговорили здесь 1256 часов.

Насыщенным выдался августовский А-Fest в столичном Лошицком парке: гости фестиваля прокачали 129 ГБ и общались по телефону 538 часов. Чуть меньше активничали абоненты на фестивале 21 vek, прошедшем в начале июля на территории аэропорта Минск-1, — абоненты использовали 112 ГБ на интернет и 417 часов на разговоры.

Замыкают список «Би-2 FEST» в Бобруйске, арт-пикник FreakySummerParty в Минске и фестиваль фейерверков «Навальніца» в Логойске.

УНП 800013732 СООО «МобильныеТелеСистемы»

 
Теги: Минск
 
 
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  МТС назвал самые популярные openair этого года по количеству использованного абонентами трафика  Прошедший сезон «фестивалей под открытым небом» был богат на...
 
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Свислочская газета
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