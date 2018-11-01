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Хачатуров досрочно покидает пост генсека ОДКБ - секретариат организации

02.11.2018 14:56 — Разное | Интерфакс  
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Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального секретаря.

"В соответствии с установленным порядком инициированная армянской стороной процедура досрочного отзыва с должности генерального секретаря ОДКБ представителя Республики Армения Хачатурова Юрия Григорьевича", - сказано в сообщении Секретариата ОДКБ, размещенном в пятницу на сайте Организации.

Исполнение обязанностей генсека ОДКБ возложено на заместителя генерального секретаря Организации Валерия Семерикова, говорится в пресс-релизе.

Накануне президент Армении Армен Саркисян заявил, что Ю.Хачатуров, скорее всего, будет отозван с поста генерального секретаря ОДКБ.

По всей видимости, Армения отзовет своего представителя (Ю.Хачатурова, - "ИФ") обратно", - сказал А.Саркисян журналистам в четверг в Минске.

Президент Армении пояснил, что, поскольку Ю.Хачатуров является представителем этой страны, то она имеет право решать, оставить ли своего представителя генеральным секретарем или нет. "В данный момент идет определенный юридический процесс в этом направлении", - добавил он.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну, Ю.Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя во время событий 1 марта 2008 года, когда в результате столкновения между правоохранителями и протестующими против итогов президентских выборов демонстрантами погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

 
Теги: Минск
 
 
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Решением Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров освобожден от должности генерального...
 
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