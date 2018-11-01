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Лукашенко поручил выделить часть китайских кредитов частному бизнесу

02.11.2018 14:54 — Разное | Интерфакс  
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Часть кредитных средств, выделенных белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе поездки в Витебск в пятницу.

"У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов", - сказал А.Лукашенко.

Слова  президента приводит его пресс-служба.

"Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов  - ИФ) создадут нам сотни тысяч рабочих мест", - продолжил глава государства.

При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий "сотни миллионов или миллиарды долларов".

 
Теги: Витебск
 
 
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Часть кредитных средств, выделенных белорусской стороне Китаем, нужно направлять на поддержку частного бизнеса, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в...
 
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