Минский пилот выступит в Межконтинентальном Чемпионате FIA по дрифту

3 и 4 ноября в Японии пройдет второй официальный чемпионат мира по дрифту – FIA Intercontinental Drifting Cup. В нем примет участие 21 пилот из 13 стран Европы, США, Азии и Австралии. Впервые в Чемпионате участвует и белорусский спортсмен – Сергей Сак, пилот команды по дрифтингу G-Drive, выступающей при поддержке премиального топлива G-Drive сети АЗС "Газпромнефть".

Дрифт – автоспорт, характеризующийся прохождением поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Мировое признание этот вид спорта получил недавно: Чемпионат под эгидой Международной автомобильной федерации пройдет только второй раз. В Беларусь дрифт на полупрофессиональном уровне пришел в 2009 году. Свой собственный Чемпионат по дрифтингу появился у белорусов 3 года назад.

Пилот Сергей Сак знаком фанатам автоспорта, как лидер команды G-Drive, чемпион Беларуси 2016 и 2017 года и чемпион Восточной Европы 2016 года. Сергей отправится на остров Одайба, чтобы представлять белорусский профессиональный автоспорт.

"Оказаться первым белорусом на Чемпионате такого уровня одновременно и страшно, и интересно. Чувствую, что будет много сложностей, но я готов их преодолевать. Интересно будет познакомиться с теми, кто является отцами-основателями дрифта, побывать в стране, где он зародился. Хочу сконцентрироваться на гонке, показать все, на что способен", – рассказал Сергей Сак.

"Дрифт-движение в Беларуси развивается в геометрической прогрессии, все пилоты G-Drive учатся быстро, не отставая от мирового уровня и трендов. Эта поездка будет новым толчком, как для меня, так, надеюсь, и для всего белорусского автоспорта. В Японии я буду не один, со мной едет целая команда. К нам присоединится и Роман Русинов, самый известный российский автопилот. Так что группа поддержки, что в Одайбо, что в Беларуси у меня мощная", - отметил спрртсмен

2 ноября участники пройдут квалификацию, а уже 3 и 4 ноября пилотов ждут заезды за призовые места. За путешествием и результатами команды можно следить в ее социальных сетях во ВКонтакте , Facebook и Instagram , а сам Чемпионат обязательно будет идти в онлайн-трансляции.