ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минский пилот выступит в Межконтинентальном Чемпионате FIA по дрифту

02.11.2018 14:48 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

3 и 4 ноября в Японии пройдет второй официальный чемпионат мира по дрифту – FIA Intercontinental Drifting Cup. В нем примет участие 21 пилот из 13 стран Европы, США, Азии и Австралии. Впервые в Чемпионате участвует и белорусский спортсмен – Сергей Сак, пилот команды по дрифтингу G-Drive, выступающей при поддержке премиального топлива G-Drive сети АЗС "Газпромнефть".

Дрифт – автоспорт, характеризующийся прохождением поворотов на максимально возможной скорости в управляемом заносе. Мировое признание этот вид спорта получил недавно: Чемпионат под эгидой Международной автомобильной федерации пройдет только второй раз. В Беларусь дрифт на полупрофессиональном уровне пришел в 2009 году. Свой собственный Чемпионат по дрифтингу появился у белорусов 3 года назад.

Пилот Сергей Сак знаком фанатам автоспорта, как лидер команды G-Drive, чемпион Беларуси 2016 и 2017 года и чемпион Восточной Европы 2016 года. Сергей отправится на остров Одайба, чтобы представлять белорусский профессиональный автоспорт.

"Оказаться первым белорусом на Чемпионате такого уровня одновременно и страшно, и интересно. Чувствую, что будет много сложностей, но я готов их преодолевать. Интересно будет познакомиться с теми, кто является отцами-основателями дрифта, побывать в стране, где он зародился. Хочу сконцентрироваться на гонке, показать все, на что способен", – рассказал Сергей Сак.

"Дрифт-движение в Беларуси развивается в геометрической прогрессии, все пилоты G-Drive учатся быстро, не отставая от мирового уровня и трендов. Эта поездка будет новым толчком, как для меня, так, надеюсь, и для всего белорусского автоспорта. В Японии я буду не один, со мной едет целая команда. К нам присоединится и Роман Русинов, самый известный российский автопилот. Так что группа поддержки, что в Одайбо, что в Беларуси у меня мощная", - отметил спрртсмен

2 ноября участники пройдут квалификацию, а уже 3 и 4 ноября пилотов ждут заезды за призовые места. За путешествием и результатами команды можно следить в ее социальных сетях во ВКонтакте, Facebook и Instagram, а сам Чемпионат обязательно будет идти в онлайн-трансляции.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
3 и 4 ноября в Японии пройдет второй официальный чемпионат мира по дрифту – FIA Intercontinental Drifting Cup. В нем примет участие 21 пилот из 13 стран Европы, США, Азии и Австралии....
 
Новости дня
Новости разные
 
Как в Кремле насилуют историю: смешная деталь российского санкционного списка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика