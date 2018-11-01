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Беларусь завершает уборку кукурузы, урожай зерна будет выше прошлого года в 1,5 раза

02.11.2018 14:21 — Разное | Интерфакс  
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Уборка кукурузы завершается в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель начальника главного управлении растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский.

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, к пятнице кукуруза убрана на 958 тыс. га, или 99% к плану, в том числе кукуруза на силос и зеленый корм – 791 тыс. га (98,5%), на зерно – 167,4 тыс. га (100,5%). На ту же дату прошлого года кукуруза была убрана на 90% площадей.

Зеленой массы кукурузы ко 2 ноября собрано 19,6 млн тонн (на ту же дату прошлого года 20,4 млн тонн) при средней урожайности 248,4 ц/га (260 ц/га).

Зерна кукурузы намолочено 1,4 млн тонн (721 тыс. на ту же дату прошлого года).  Урожайность складывается на уровне 83,8 ц/га (80,5 ц/га в прошлом году).

Как уточнил В.Ядловский, итоговый намолот зерна кукурузы в текущем году будет в 1,5 раза выше уровня прошлого года. "В прошлом году было 938 тыс. тонн в бункерном весе", - напомнил он.

Ранее в Минсельхозпроде отмечали, что за счет зерна кукурузы планируется частично компенсировать недобор зерна колосовых культур.

Как сообщалось, первоначально в 2018 году во всех категориях хозяйств Беларуси валовой сбор зерна планировался на уровне 9 млн тонн, в том числе в сельхозорганизациях - 8,3 млн тонн.

В то же время, засуха в мае и июне текущего года, а также сложные условия для уборки во второй половине июля привели к недобору около 2 млн тонн зерна по сравнению с прошлым годом.

 
 
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Уборка кукурузы завершается в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" заместитель начальника главного управлении растениеводства министерства сельского...
 
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