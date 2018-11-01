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В Грузии отказались от идеи культивирования марихуаны

02.11.2018 14:11 — Разное | Интерфакс  
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Законопроект о культивировании марихуаны в Грузии будет отозван, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией Вторым.

"Главным вопросом, который обсуждался с патриархом, был вопрос о законопроекте по культивированию марихуаны. Ранее мы обсудили этот вопрос в нашей команде и приняли решение о его отзыве из парламента. Мы и прежде не раз заявляли, что не станем рассматривать этот законопроект без широкого обсуждения и достижения консенсуса с обществом и церковью, и это обещание сдержали", - сказал И.Кобахидзе журналистам в пятницу, после встречи с патриархом Грузии.

Рассмотрение законопроекта о культивировании марихуаны в медицинских и косметических целях было приостановлено в парламенте после резкого протеста иерархов грузинской церкви, а также представителей общественности.

Один из авторов данного законопроекта председатель правящей партии "Грузинская мечта", миллиардер Бидзина Иванишвили заявил журналистам, что культивирование марихуаны в медицинских и косметических целях принесло бы Грузии миллиардные доходы, однако подчеркнул, что без согласия с церковью и обществом решение не может быть принято.

 
 
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Законопроект о культивировании марихуаны в Грузии будет отозван, сообщил председатель парламента Ираклий Кобахидзе после встречи с патриархом Грузии Илией...
 
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