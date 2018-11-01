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Премьер Молдовы назвал вывод российских войск обязательным условием приднестровского урегулирования

02.11.2018 13:56 — Разное | Интерфакс  
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал условия урегулирования приднестровского конфликта.

"Молдова будет последовательно продолжать продвигаться в направлении окончательного решения приднестровской проблемы. Двумя определяющими факторами в поиске решений являются политическая воля и доверие. Над этим и трудятся усердно молдавские власти", - заявил П.Филип в четверг в Минске на заседании Мюнхенской конференции по безопасности.

Слова премьера приводит пресс-служба правительства Молдовы.

П.Филип подчеркнул, что "обязательным условием для достижения решения является вывод российских войск с территории Молдовы". "И мы будем этого добиваться, в соответствии с международными обязательствами, которая Россия приняла на себя, а также согласно принятой в июне Резолюции ООН по этому поводу", - сказал молдавский премьер.

Он отметил, что в урегулировании приднестровского конфликта "решение не может быть предъявлено или навязано извне - оно должно быть найдено жителями берегов Днестра". "С другой стороны, привлечение внешних партнеров необходимо, чтобы помочь сторонам прийти к компромиссу. Молдове в этом смысле помогают ЕС, ООН и ОБСЕ, а очень активную роль в данном процессе играют Украина и США", - подчеркнул П.Филип.

Со своей стороны президент Молдовы Игорь Додон на пресс-конференции в Москве в ходе своего официального визита в РФ заявил, что "первым этапом для обсуждения статуса Приднестровья должна стать консолидация позиции Кишинева, так как в настоящее время нет единого мнения по этому поводу у президента и правительства".

"Пока не будет общей позиции в Кишиневе, нечего предлагать ни Тирасполю, ни в формате "пять плюс два". С этим должны быть согласны и президент, и парламент, и правительство. Все высшие органы власти. Я думаю, это станет возможным после парламентских выборов в феврале 2019 года", - заявил И.Додон в четверг на пресс-конференции в Москве.

При этом он подчеркнул, что "о разных путях развития двух берегов Днестра не может быть и речи". "Мы в одной лодке. А формат урегулирования может быть только молдавский. Он не может быть ни российским, ни западным, так как это исключает возможность его признания на международном уровне. Это должна быть история успеха для всех, а навязывание геополитической позиции не пройдет", - сказал И.Додон.

Он также отметил, что нахождение консенсуса с Тирасполем "должно быть основано на принципе международного признания нейтралитета Молдовы".

 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Молдовы Павел Филип назвал условия урегулирования приднестровского конфликта. "Молдова будет последовательно продолжать продвигаться в...
 
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