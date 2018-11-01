СК отрицает наличие дела против бизнесмена Израилевича (но это не значит, что он на свободе)

Поздно вечером 31 октября появилась информация , что бизнесмена Аркадия Израилевича задержали за попытку дать взятку. Её до сих пор не подтвердили официально, а сам Израилевич на связь не выходит. Сегодня, 2 ноября, официальный представитель СК Юлия Гончарова на своей странице в Facebook заявила , что ведомство не заводило никакого дела в отношении бизнесмена.

Заявления Гончарова сделала в форме частушки. Но сразу же в комментарии написала в более официальном виде: «В производстве Следственного комитета уголовные дела в отношении Аркадия Израилевича в настоящее время отсутствуют».

Однако это не значит, что бизнесмен на свободе. После задержания милиция (или любой другой орган дознания) заводит дело и в течение десяти суток должна его для расследования в СК. То есть в крайнем случае у следователи займутся делом против Израилевича только 9-10 ноября. Единственный орган, который может не передавать никуда дело, а сам и завести его, и начать расследование − КГБ.

Фото: instagram.com/margaritaizrailevich