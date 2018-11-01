Всемирный банк: рост экономики Беларуси замедлится. МВФ: нет, ускорится

2 ноября экономист Марина Сидоренко презентовала обновлённый экономический обзор Всемирного банка (ВБ) для Беларуси. По прогнозам, рост беларуской экономики в 2018 году замедлится до 2-2,5% в год, пишет interfax.by. При этом МВФ свой прогноз улучшил, а Европейский банк реконструкции и развития просто подтвердил прежний. В общем, никто не знает, насколько вырастет наша экономика.

Прогноз Всемирного банка

По словам Марины, дело в циклических факторах и низкой базе (изначально малым показателям, из-за чего небольшой рост в процентах выглядит впечатляющим). Когда эти эффекты прекратятся, экономический рост замедлится. Из хорошего Сидоренко отметила монетарную политику Беларуси. По её словам, если она её продолжат уверенно реализовывать, то будет лучше развиваться частный сектор.

Основными рисками эксперт назвала внешний долг и возможное снижение внешнего спроса − особенно со стороны России. Также она отметила мировые цены на сырьё.

Сидоренко подтвердила официальный апрелский прогноз Всемирного банка по росту экономики Беларуси в 2019 и 2020 годах − 2,7% и 2,5% соответственно: «Этот прогноз существенно отличается от оптимистического прогноза правительства (на уровне 4% в год)».

В апреле Всемирный банк прогнозировал, что в 2018 году наша экономика вырастет на 2,9%. В отличие от 2-2,5%, о которых сказали сегодня.

ВБ отмечает стабилизацию экономики Беларуси, но отмечает, что есть риски ухудшения ее ценовой конкурентноспособности. Негативно могут сказаться и санкции против России − западные страны обещают их скоро усилить.

Прогнозы других организаций

Отметим, что накануне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) подтвердил свой майский прогноз − ВВП Беларуси в 2018 году вырастет на 3%, но ухудшил по 2019 году − с 3% до 2,5%.

В начале октября МВФ улучшил прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году − 4% вместо 2,8%, о которых говорили в апреле. В следующем году МВФ ожидает роста в 3,1%, а до 2023 года − на уровне 2%.

Беларуское правительство прогнозирует рост ВВП в 2018 году на 3,7% (то есть выше ЕБРР, но ниже МВФ). В следующем году наши власти ожидают аж 4% роста − выше среднемировых.

В начале апреля Всемирный банк и Беларуси утвердили новую рамочную стратегию на 2018-2022 финансовые годы с финансированием в 570 миллионов долларов. В первую очередь банк поддержит развитие частного сектора и повышение эффективности госинвестиций. Также деньги пойдут на поддержание высокого уровня человеческого капитала и во вклад инфраструктуры в управление изменением климата.