НАСА опубликовало уникальные фотографии с полёта на Луну

20 июля 1969 года астронавты НАСА Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые в истории высадились на Луну. Их полёт прошёл на корабле «Аполлон-11» − до него было ещё десять миссий, в ходе которых погибло немало астронавтов. И вот, почти 50 лет спустя, в США выпустили книгу «Apollo VII-XVII» об этих миссиях. Значительная часть книги посвящена тому, как астронавты фотографировали в космосе − и там есть немало изображений, которые раньше никогда и нигде не публиковались, пишет CNN.

Среди фото есть и знаменитый Earthrise, сделанный астронавтом Биллом Андерсом с лунной орбиты, а также изображение, на котором видны 13 самых высоких точек нашей планеты в одном кадре. Как пишут журналисты, миссии «Аполлон» изменили в том числе и мир фотографии.

По словам Уолтера Каннингема, пилота «Аполлон-7», чьё предисловие написано в книге, астронавтов не только физически и теоретически готовили к полёту, управлению кораблём и так далее, но и учили фотографировать: «Фотография − это лишь одна из областей деятельности, которая невероятно развивалась вместе с освоением космоса в течение последних 50 лет. Мы тренировались с камерой Hasselblad за два года до нашего первого запуска Apollo».

Они тренировались фотографировать в штатах Невада и Аризона, где геологические условия напоминают лунную поверхность. Камеры специально модифицировали, чтобы можно было сделать «человеческие» снимки в космосе.

Астронавт Уолтер Ширра был фотографом-любителем. Он предложил НАСА свою собственную камеру Hasselblad 500C − оказалось, она соответствует требованиям агентства. В итоге НАСА начала сотрудничать со шведской компанией по производству фотоаппаратов − и их дружба затянулась на десятилетия. Также при полётах «Аполлонов» использовали модифцированную камеру Nikon 35 mm Photomic FTn. Ещё с НАСА сотрудничал немецкий производитель линз Carl Zeiss − в итоге у астронавтов были одни из самых высокоскоростных объективов в мире.

По рассказу Каннингема, его «Аполло-7», летая вокруг Земли, передвигался из ночи в день каждые 45 минут, оставляя очень ограниченные возможности для фотографирования. «Для нашей миссии было ещё одно ограничение, за которым мы внимательно следили − не фотографировать Китай. За этим правилом было легко следить. За 11 дней мы никогда не видели поверхности Китая из-за облаков и смога в их атмосфере».