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В США умер советский олимпийский чемпион и 7-кратный чемпион мира по тяжелой атлетике
В США скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира Юрий Варданян, сообщили армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта и по делам молодежи Армении.
Сейчас решается вопрос о транспортировке тела в Армению, сообщает издание
Юрий Варданян родился в 1956 году, в 1977-м получил звание заслуженного мастера спорта СССР. Четырехкратный чемпион Советского Союза, пять раз был чемпионом Европы, семь раз — чемпионом мира. Олимпийским чемпионом стал в 1980 году на Играх, которые проходили в Москве. Более 40 раз был автором мировых рекордов.
В 1985 году сосредоточился на политической деятельности — был переизбран в Верховный совет Армянской ССР. В 1991 году покинул страну и до 2009 года жил в США, где работал тренером.
Вернулся в Армению в 2009 году и стал советником Сержа Саргсяна, занимавшего тогда пост президента. В 2013—2014 годах Варданян руководил Министерством спорта и по делам молодежи. С 2014 по 2017 год был чрезвычайным и полномочным послом Армении в Грузии.
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Победителем Олимпийских игр он стал в 1980 году в Москве, являлся 40-кратным рекордсменом и 7-кратным чемпионом мира.
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