Есть ли у нас пивная культура? 5 ошибок употребления хмельного напитка

Но, несмотря на то, что за три недели праздника было выпито более 7 млн литров пива, а в год на каждого немца приходится 106,1 л. пива, проблема алкоголизма в этой стране никогда не стояла.

А вот у нас культура потребления еще находится на стадии формирования. Пива выпивается существенно меньше, однако, ограничений на его продажу — больше. Эксперты пивоваренной отрасли уверены: все дело в том, что у граждан сравнительно низкий уровень культуры потребления пива — его пьют, как правило, не в баре или ресторане для поднятия настроения и в компании друзей.

«Почему в Европе, где на душу населения алкоголя приходится в разы больше, проблема алкоголизма не стоит? У них есть культура потребления пива. Они знают, с чем его лучше сочетать — например, светлый эль с жареным мясом, классический лагер с сыровяленой ветчиной или даже темный карамельный стаут с шоколадным десертом, — считает директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — Тем не менее, уже сейчас мы наблюдаем развитие пивной культуры и у нас: на это повлиял и взрыв спроса на крафтовые сорта, и запуск новых сортов и рост безалкогольного пива, как самостоятельного сегмента рынка»

«К тому же, пиво невозможно подделать в отличие от крепкого алкоголя. В его рецепт входят, как правило, всего 4 ингредиента: вода, солод, хмель и дрожжи, — объясняет Александр Смирнов, технолог крупной пивоваренной компании. — Это так называемый закон о чистоте пива. К примеру, в Баварии этому закону подчиняются все пивоварни».

«Кстати, в пиве много витаминов В1 и В2. Так, для 50% дневной нормы этих витаминов, нужно выпить литр пива. Тот же объем пополнит запас витамина С на 70%, — рассказывает диетолог Марият Мухина. — Но все-таки нужно помнить о норме в 300 грамм и не пить его лишь ради «пользы».

Главные ошибки употребления пива: