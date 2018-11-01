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Есть ли у нас пивная культура? 5 ошибок употребления хмельного напитка

02.11.2018 15:38 — Разное | Аргументы и факты  
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Есть ли у нас пивная культура? 5 ошибок употребления хмельного напитка
shutterstock.com

Но, несмотря на то, что за три недели праздника было выпито более 7 млн литров пива, а в год на каждого немца приходится 106,1 л. пива, проблема алкоголизма в этой стране никогда не стояла.

А вот у нас культура потребления еще находится на стадии формирования. Пива выпивается существенно меньше, однако, ограничений на его продажу — больше. Эксперты пивоваренной отрасли уверены: все дело в том, что у граждан сравнительно низкий уровень культуры потребления пива — его пьют, как правило, не в баре или ресторане для поднятия настроения и в компании друзей.

Есть ли у нас пивная культура? 5 ошибок употребления хмельного напитка«Почему в Европе, где на душу населения алкоголя приходится в разы больше, проблема алкоголизма не стоит? У них есть культура потребления пива. Они знают, с чем его лучше сочетать — например, светлый эль с жареным мясом, классический лагер с сыровяленой ветчиной или даже темный карамельный стаут с шоколадным десертом, — считает директор по корпоративным отношениям и правовым вопросам AB InBev Efes Ораз Дурдыев. — Тем не менее, уже сейчас мы наблюдаем развитие пивной культуры и у нас: на это повлиял и взрыв спроса на крафтовые сорта, и запуск новых сортов и рост безалкогольного пива, как самостоятельного сегмента рынка» 

«К тому же, пиво невозможно подделать в отличие от крепкого алкоголя. В его рецепт входят, как правило, всего 4 ингредиента: вода, солод, хмель и дрожжи, — объясняет Александр Смирнов, технолог крупной пивоваренной компании. — Это так называемый закон о чистоте пива. К примеру, в Баварии этому закону подчиняются все пивоварни». 

Есть ли у нас пивная культура? 5 ошибок употребления хмельного напитка«Кстати, в пиве много витаминов В1 и В2. Так, для 50% дневной нормы этих витаминов, нужно выпить литр пива. Тот же объем пополнит запас витамина С на 70%, — рассказывает диетолог Марият Мухина. — Но все-таки нужно помнить о норме в 300 грамм и не пить его лишь ради «пользы».

Главные ошибки употребления пива:

  1. Каждый сорт пива закусывать одинаково, к примеру, сушеными морепродуктами. Под каждый сорт подходят определенные виды блюд. Существует даже специальная наука, изучающая сочетания пива и еды, которая называется «зитология». Согласно этой науке, существует 3 основных принципа выбора еды, каждый из которых поможет раскрыть вкус с новой стороны: подчеркивание вкуса пива, объединения вкусов пива и еды и противопоставления разных вкусовых особенностей. так к горькому светлому пиву отлично подойдет твердый соленый сыр, к вишневому — свежий козий сыр, к классическому лагеру — салаты и рыбные блюда, к пилзнеру — стейки. 
  2. Смешивать пиво с другими алкогольными напитками.
  3. Темные сорта лучше пить зимой или вечером. Светлое пиво — летом.
  4. Пить из бутылки: постоянно взбалтывание приводит к окислительным процессам. 
  5. Не соблюдать температуру: для полноты вкуса она должна быть от +6 до +12°C в зависимости от стиля.

 

 
 
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