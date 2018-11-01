Донцова отдыхает. О чем пишут книги жены знаменитостей

Кто посоветовал супруге Гарика Мартиросяна написать «Дневник жены юмориста», что рассказала о бывшем миллионере Стерлигове его вторая половина Алена в своей книге «Мужем битая… Что мне пришлось пережить с Германом Стерлиговым» и под каким псевдонимом стала издаваться бывшая возлюбленная Виктора Чайки. АиФ.ru рассказывает о женщинах, которые отличились на литературной ниве.

Наталья Краско — сборник стихов «Мы просто пока не умеем любить»

Увы, новость о том, что у Натальи Краско вышла книга, занимала общественность гораздо меньше, чем ее замужество со своим преподавателем Иваном Краско, который старше актрисы на 60 лет, и дальнейший развод этого союза. А тем временем на счету Натальи не одно, а целых два поэтических сборника. Первый называется «Начало», он был написан в студенческие годы, второй — «Мы просто пока не умеем любить» — увидел свет в 2017 году. В интервью Краско уверяла, что написанные стихи непременно показывает супругу, поскольку дорожит его мнением. Учитывая, что в этом году пара официально развелась, третий сборник, который, по словам девушки, уже в работе, оценку Ивана Ивановича не получит.



Иван Краско с женой Натальей. Фото: www.globallookpress.com

Жанна Левина-Мартиросян — «Дневник жены юмориста»

«Дневник жены юмориста» появился в книжных магазинах совсем недавно — 25 октября. Супруга Гарика Мартиросяна утверждает, что основан он на реальных событиях и в первую очередь нацелен на то, чтобы развеселить читателей. Как появилась идея создать сие произведение? В аннотации сама Левина пишет об этом так: «Мой психотерапевт сказал мне: „Ничего в себе держать нельзя! Не можешь выразить свои эмоции — пиши, заведи дневник“. Не вижу повода не доверять профессору, поэтому все записала, а вы прочтите обязательно, мне будет приятно, а вам смешно!». Стоит «дневник» около 500 рублей. Кстати, все деньги, вырученные с продаж, пойдут в Фонд Константина Хабенского, помогающий больным детям.



Гарик Мартиросян с супругой Жанной. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Алена Стерлигова — «Мужем битая... Что мне пришлось пережить с Германом Стерлиговым»

По части пиара Алена ничуть не уступает своему мужу. Даже если вы не очень знакомы с фамилией Стерлигов, увидев название «Мужем битая...», вы бы наверняка захотели узнать содержание. Но никаких пикантных подробностей частной жизни четы и рассказов о домашнем насилии в книге найти не удастся. Оно и понятно, Стерлиговы много лет женаты, воспитывают пятерых детей и четверых внуков. И все же кое-что интересное на этих 312 страницах найти можно. Например, Алена рассказывает о лихих 90-х, знакомстве с Ротшильдами, потерянных миллионах, домашних родах и т.д. Если верить издательству, то данный труд «…полезен в первую очередь женщинам, так как содержит рецепт гармоничных и правильных отношений с мужем», однако далеко не все, кто прочитал «Мужем битая…» согласен во всем подражать Алене. Это становится ясно, если изучить отзывы: «Автор считает, что подчиненное положение женщины в семье и обществе – это наиболее гармоничная модель отношений женщины с семьей и обществом, я же полагаю, что здоровым такое взаимодействие назвать нельзя», — написала одна из читательниц.

Алёна Стерлигова вернётся в Карабах на свой показ мод http://t.co/iSFdbmHRXM pic.twitter.com/sNAIG4wWCN — Life | Аудио (@rusnovosti) 4 августа 2015 г.

Ирина Умнова — «Моя жизнь с путешественником»

Эта не единственная книга жены известного путешественника Федора Конюхова, первая - «Триста лет и три года жизни» - была опубликована еще в 1998 году. С 2001 года Ирина и ее супруг являются членами Союза писателей России и обладателями литературной премии «Хрустальная роза Виктора Розова», которую получили сразу за три своих произведения, созданных в тандеме: «Триста лет и три года жизни», «Дорога без дна – Дар» и «Гребец в океане».

«Моя жизнь с путешественником» появилась в 2017 году и является собранием дневниковых записей Умновой. В них она рассказывает о совместных поездках и долгих ожиданиях мужа «на суше», ведь буквально через три года после знакомства Конюхов отправился в длительное кругосветное плавание на яхте. Недавно он заявил о своем желании совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света в три этапа. Первый намечен на ноябрь 2018 года, а заключительный — на декабрь 2020 года.

Сати Спивакова — «Не всё»

Многие знают Спивакову как ведущую программы «Сати. Нескучная классика» на канале «Культура». Передача выходит с 2010 года и насчитывает около 300 выпусков. Однако до нее супруга всемирно известного дирижера Владимира Спивакова вела и другие: «Сати Спивакова. Мои истории», «Сати» и «Камертон». В силу профессии ей посчастливилось общаться со многими известными людьми: Вишневская, Ростропович, Плисецкая, Щедрин, Товстоногов, Шнитке, Собчак и многие другие были у нее в гостях. О диалогах с ними она и рассказала в своей книге «Не всё», которая вышла в свет в 2002 году, в год сорокалетия Спиваковой.



Владимир Спиваков и его супруга телеведущая Сати Спивакова. Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Нора Филиппова — «Нежена»

Эта книга вышла из-под пера жены композитора Виктора Чайки, когда они были уже в разводе. Супруги разошлись в 2003 году, прожив в браке больше двадцати лет, а «Нежена» появилась в 2010. Нора Филиппова – это псевдоним, настоящее имя автора - Ирина Борисова. Кстати, перед тем, как написать роман, Нора, что называется, набила руку в качестве колумниста одного популярного сайта. «Нежена» получилась довольно провокационным рассказом о том, как сорокалетняя женщина переживает развод с мужем-музыкантом. И хотя дается ей это нелегко, у истории счастливый финал. Кстати, основа книга на реальных событиях.