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40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт
Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тысячи людей собрались на площади мэрии Сеула, чтобы поучаствовать в мастер-классах и, конечно, продегустировать угощение.
Корейское национальное блюдо кимчхи стало популярным среди местных жителей еще в первом тысячелетии до нашей эры. Оно представляет собой очень острую квашеную пекинскую капусту.
Фестиваль продлится три дня, и, по всей вероятности, в 2018 году он попадет в книгу рекордов Гиннесса как мероприятие, собравшее наибольшее количество людей одновременно в одном месте.
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40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт
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Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей...
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