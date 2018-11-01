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40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

02.11.2018 15:40 — Разное | СТВ  
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Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

Тысячи людей собрались на площади мэрии Сеула, чтобы поучаствовать в мастер-классах и, конечно, продегустировать угощение.

Корейское национальное блюдо кимчхи стало популярным среди местных жителей еще в первом тысячелетии до нашей эры. Оно представляет собой очень острую квашеную пекинскую капусту.

Фестиваль продлится три дня, и, по всей вероятности, в 2018 году он попадет в книгу рекордов Гиннесса как мероприятие, собравшее наибольшее количество людей одновременно в одном месте.

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт
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40 тонн кимчхи приготовили на гастрофестивале в Корее: фотофакт

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Республики Кореи. На гастрономическом фестивале в Республике Корея приготовили 40 тонн кимчхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи людей...
 
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