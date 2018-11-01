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В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

02.11.2018 15:30 — Разное | СТВ  
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Новости Индонезии. В Яванском море возобновились поиски упавшего индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 2 ноября специалистам удалось обнаружить фрагменты шасси и сидений авиалайнера. Все они будут подняты на поверхность.

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

Основная цель поисковых групп – бортовой самописец, который фиксировал разговоры пилотов. Накануне с 30 метровой глубины был поднят на поверхность первый черный ящик. Сейчас его исследуют эксперты. Расшифровка может занять несколько недель.

Напомним, индонезийский авиалайнер разбился 29 октября. Погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга
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В Яванском море обнаружили фрагменты шасси и сидений разбившегося Боинга

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Теги: Гродно
 
 
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Новости Индонезии. В Яванском море возобновились поиски упавшего индонезийского самолета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели обнаружили...
 
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