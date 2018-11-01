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«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

02.11.2018 15:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Интерактивная классика. Аудитория народных поэтов и писателей Беларуси появилась в Белорусском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Янка Купала, Якуб Колас, Василь Быков – классикам посвящено 17 персональных стендов. Не забыли никого: именно столько поэтов и прозаиков за всю историю белорусской литературы были удостоены высокого звания «народный». Основная информация о жизни «властителей дум» оформлена в дизайнерском стиле.

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Впрочем, уникальность кабинета – в его многофункциональности. В основе концепции – новые информационные технологии. Так, на стендах размещен специальный QR-код. Сканируя его с помощью телефона, посетитель попадает на интернет-площадку с биографией, научными работами и творчеством выбранного писателя.

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Иван Ровдо, декан филологического факультета БГУ:
Самае галоўнае, што ўсе гэтыя матэрыялы стануць крыніцай, базай для пошукавых ведаў студэнтаў, для развіцця творчых здольнасцяў.

Лепшыя з прац студэнтаў, зноў жа, мы будзем размяшчаць на гэтым сайце.

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Татьяна Шамякина, дочь И.П. Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы филологического факультета БГУ, профессор:
Найбольш гэта будзе садзейнічаць выхаванню, таму што яны бачаць, як можна ўсё эстэтычна, прыгожа зрабіць – пра пісьменніка таго ці іншага – лаканічна, у той жа час душэўна.

Я лічу, што гэта перспектыўны напрамак. Добра, каб такіх аўдыторый было больш.

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ

Со многими классиками ведущий ВУЗ страны роднит и профессиональная связь – в разное время, но в одном месте: из 17 народных писателей 8 являлись выпускниками, работали либо были удостоены звания «Почетный профессор БГУ».
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Теги: Гродно
 
 
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