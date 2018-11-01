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«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ
Новости Беларуси. Интерактивная классика. Аудитория народных поэтов и писателей Беларуси появилась в Белорусском государственном университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Янка Купала, Якуб Колас, Василь Быков – классикам посвящено 17 персональных стендов. Не забыли никого: именно столько поэтов и прозаиков за всю историю белорусской литературы были удостоены высокого звания «народный». Основная информация о жизни «властителей дум» оформлена в дизайнерском стиле.
Впрочем, уникальность кабинета – в его многофункциональности. В основе концепции – новые информационные технологии. Так, на стендах размещен специальный QR-код. Сканируя его с помощью телефона, посетитель попадает на интернет-площадку с биографией, научными работами и творчеством выбранного писателя.
Иван Ровдо, декан филологического факультета БГУ:
Лепшыя з прац студэнтаў, зноў жа, мы будзем размяшчаць на гэтым сайце.
Татьяна Шамякина, дочь И.П. Шамякина, заведующая кафедрой белорусской литературы филологического факультета БГУ, профессор:
Я лічу, што гэта перспектыўны напрамак. Добра, каб такіх аўдыторый было больш.
Со многими классиками ведущий ВУЗ страны роднит и профессиональная связь – в разное время, но в одном месте: из 17 народных писателей 8 являлись выпускниками, работали либо были удостоены звания «Почетный профессор БГУ».
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«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ
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«Гэта перспектыўны напрамак». Интерактивная аудитория «Народные поэты и писатели Беларуси» появилась в БГУ
Новости Беларуси. Интерактивная классика. Аудитория народных поэтов и писателей Беларуси появилась в Белорусском государственном университете, сообщили в...
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