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«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска

02.11.2018 14:39 — Разное | СТВ  
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Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе.

Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале «Северяне в Сочи».

И Борис, и Алена выросли в Нижневартовске, но исполнили свою мечту – переехали в южный город. Выбор пал на Сочи, с октября 2016 года пара живет в этом городе.

«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»

Гости Минска посетили смотровую площадку на Национальной библиотеке, Парк Горького, Михайловский сквер, попробовали местную кухню и просто прогулялись по городу и показали его подписчикам своими глазами.

В Минске пара была четыре дня. Передвигались гости на метро. «Очень быстро и комфортно», – отметили они и добавили, что столичная подземка напоминает метро Екатеринбурга.

«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»

На смотровой площадке Национальной библиотеки туристы отметили, что весь город как на ладони. Они отметили, что их впечатлила архитектура столицы.

«Здесь очень много мест для прогулок, много парков, сквериков, невероятно красивые и массивные деревья».

Борис и Алена попробовали драники с грибами. «Очень нежные, как дома», – рассказали гости города.

«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска
Скриншот из видео со страницы «Северяне в Сочи»

Алена отметила, что ей очень понравилось в городе. Она смогла прочувствовать другой колорит и менталитет. Туристы отметили, что в Минске организованные, воспитанные и культурные люди.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе. Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале...
 
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Полымя
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