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«Здесь очень много мест для прогулок». Семья из Сочи рассказала о своих впечатлениях от Минска
Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе.
Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале «Северяне в Сочи».
И Борис, и Алена выросли в Нижневартовске, но исполнили свою мечту – переехали в южный город. Выбор пал на Сочи, с октября 2016 года пара живет в этом городе.
Гости Минска посетили смотровую площадку на Национальной библиотеке, Парк Горького, Михайловский сквер, попробовали местную кухню и просто прогулялись по городу и показали его подписчикам своими глазами.
В Минске пара была четыре дня. Передвигались гости на метро. «Очень быстро и комфортно», – отметили они и добавили, что столичная подземка напоминает метро Екатеринбурга.
На смотровой площадке Национальной библиотеки туристы отметили, что весь город как на ладони. Они отметили, что их впечатлила архитектура столицы.
«Здесь очень много мест для прогулок, много парков, сквериков, невероятно красивые и массивные деревья».
Борис и Алена попробовали драники с грибами. «Очень нежные, как дома», – рассказали гости города.
Алена отметила, что ей очень понравилось в городе. Она смогла прочувствовать другой колорит и менталитет. Туристы отметили, что в Минске организованные, воспитанные и культурные люди.
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Семейная пара блогеров из Сочи – Борис и Алена – побывали в Минске и рассказали о своих впечатлениях о городе. Ролик семья опубликовала на своем YouTube-канале...
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