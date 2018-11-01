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Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней
Новости России. Из-за проливных дождей в Краснодарском крае пострадали более 750 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько десятков местных жителей находятся в больницах. Шесть человек стали жертвами природного катаклизма. Еще двоих пропавших без вести граждан разыскивают сотрудники экстренных служб.
Отметим, ливни в этом российском регионе не прекращаются уже больше недели. Подтоплены не менее 30 населенных пунктов. Стихия нанесла серьезный ущерб нескольким тысячам домохозяйств. Повреждены некоторые автомобильные и железные дороги.
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Шесть человек погибли и более 750 пострадали в Краснодарском крае из-за продолжительных ливней
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Новости России. Из-за проливных дождей в Краснодарском крае пострадали более 750 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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