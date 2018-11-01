Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

Новости Беларуси. Большая премьера на СТВ. «Тайны Беларуси» – первая серия цикла документальных фильмов выйдет сегодня в вечернем эфире нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяцы съемок и факты, которые долгое время скрывали под грифом «Совершенно секретно». Впервые на экране сегодня – «Тайны Мерлинского полигона» – какие секреты начала 60-х годов прошлого века хранит белорусское Полесье и кто знает об этом всю правду!?









Цикл документальных фильмов основан на реальных событиях. Герои проекта – их участники и очевидцы. Многие ни разу не давали интервью и предпочитали не общаться с прессой.

Итак, новый проект СТВ – «Тайны Беларуси» – смотрите 2 ноября в 20.50.







