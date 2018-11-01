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Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

02.11.2018 14:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Большая премьера на СТВ. «Тайны Беларуси» – первая серия цикла документальных фильмов выйдет сегодня в вечернем эфире нашего телеканала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Месяцы съемок и факты, которые долгое время скрывали под грифом «Совершенно секретно». Впервые на экране сегодня – «Тайны Мерлинского полигона» – какие секреты начала 60-х годов прошлого века хранит белорусское Полесье и кто знает об этом всю правду!?

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

Цикл документальных фильмов основан на реальных событиях. Герои проекта – их участники и очевидцы. Многие ни разу не давали интервью и предпочитали не общаться с прессой.

Режиссер проекта «Тайны Беларуси»: «Все фильмы основаны на реальных событиях»

Итак, новый проект СТВ – «Тайны Беларуси» – смотрите 2 ноября в 20.50.

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября

Большая премьера. Проект «Тайны Беларуси» выйдет в вечернем эфире телеканала СТВ 2 ноября
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Теги: Гродно
 
 
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