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Всемирный банк: рост экономики Беларуси замедлится, среди рисков повышение зарплат

02.11.2018 15:51 — Разное | Myfin  
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Всемирный банк: рост экономики Беларуси замедлится, среди рисков повышение зарплат
фото: pixabay.com

В отношении роста экономики России Всемирный банк прогнозирует более чем умеренный рост – всего на 1,5% на 2019 год и 1,8% - на 2020 год. Это, в частности, может негативно отразиться на белорусском экспорте и ослабить позиции Беларуси.

Внутренними рисками для Беларуси остаются замедление преобразований в реальном секторе экономики и поддержка внутреннего спроса в преддверии важных политических событий в стране.

В этом плане свою роль может сыграть в том числе и повышение зарплат, существенно превышающее рост производительности труда.

Как отметила в коротком комментарии Myfin.by Марина Сидоренко, в истории нашей страны уже были примеры, когда рост зарплаты существенно превышал рост производительности труда и это отразилось на экономике - в плане усиления инфляции, давления на обменный курс.

«Есть вероятность того, что это может повториться. Рост зарплат не обеспечен производительностью труда. То есть работники получают заработную плату, которую фактически они не заработали. И правительству необходимо изыскивать ресурсы, чтобы повышать зарплату», - сказала Марина Сидоренко.

 
 
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