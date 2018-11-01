«Женщин на войне считали проститутками». Откровения актрисы Ольги Погодиной

Российская актриса Ольга Погодина, снявшаяся в главной роли в военном фильме «Несокрушимый», рассказала о том, как она понимает цель картины, вышедшей на экраны 25 октября.

«Мы не показываем историю героев»

Погодина сделала это в эфире программы «Абонент доступен» на радио Baltkom. Видеозапись интервью доступна в интернете.

«Ни одному нормальному жителю и гражданину война не нужна, она нужна только политикам, которые развязывают ее. Война нужна крупным конгломератам, которые зарабатывают деньги на жизни своих граждан. В фильме „Несокрушимый“ мы не показываем историю героев, мы показываем историю людей, которые категорически не хотят воевать. Война — это страшная трагедия. Боже упаси, это не лозунг „за родину, за Сталина“. Сталина я ненавижу. У нас в фильме женщина несет ту функцию, которая объясняет, что человек на войне погибает не за лозунг, а чтобы спасти жизнь единственному родному человеку», — заявила актриса.

«Женщина на войне — это трагическая тема. Их очень часто считали проститутками»

Погодина также заметила, что нахождение женщин на войне было вынужденной мерой, о которой в СССР было не принято говорить: «Женщины на войне — это страшно несправедливо, но они были вынуждены там быть. Танки ломались, чинить их было некому, так как мужчины воевали, а техниками были женщины, как правило. Женщина на войне — это трагическая тема. Их очень часто считали проститутками. Говорили, что они выезжали на фронт для определенных услуг. В общем, война настолько отвратительна, она ведет за собой клубок грязи, смрада, смерти. Женщины на войне чинили танки, были летчицами. Несмотря на то, что война — это то место, где женщина категорически не должна быть».

Съемки картины «Несокрушимый», бюджет которой составил 300 миллионов рублей, проходили при поддержке Министерства культуры РФ и Российского военно-исторического общества.

Коновалов — ненастоящий

В основу фильма положен реальный подвиг Героя Советского Союза танкиста Семена Коновалова, который вместе со своим экипажем в бою в районе хутора Нижнемитякин Тарасовского района Ростовской области 13 июля 1942 года успешно противостоял нескольким десяткам танков противника, уничтожив при этом 16 танков, 2 бронеавтомобиля и 8 автомашин с живой силой гитлеровцев.

Авторы картины заявляют, что в основе фильма лежит история Семена Коновалова. Его имя в «Несокрушимом» не изменено. При этом танкист, которому в действительности было 22 года и который окончил военное училище перед самым началом войны, превратился в 40-летнего мужчину с опытом боев в Испании. Кроме того, у него прямо в танке оказывается жена, которую и сыграла Ольга Погодина.

Они все еще сражаются за Катю

Вопрос о том, зачем авторам понадобилось полностью перекроить биографию Коновалова, отпадает после выступления Ольги Погодиной — как выясняется, фильм не о героях, а о людях, которые не хотят воевать и озабочены лишь спасением жизни «единственного родного человека».

Такая трактовка удивительным образом перекликается с картиной «Сталинград» Федора Бондарчука, где главный герой вдруг сообщает девушке Кате, что его подчиненные воюют теперь не за родину и Сталина, а за нее, Катю. Острословы после этого придумали картине новый слоган «Они сражались за Катю».

Тем не менее, господин Бондарчук все-таки действовал осторожнее. В его сюжете явно просматривается связь с реальной обороной «Дома Павлова», но героя с такой фамилией на экране нет. И при всей неоднозначности картины «Сталинград», авторы не брали на себя смелость пересматривать биографию и мотивы действий реального человека, совершившего подвиг на фронте. Создатели «Несокрушимого» сочли такой вариант допустимым. Стоит заметить, что Ольга Погодина в фильме выступает не только как актриса, но еще и как продюсер, вместе со своим мужем Алексеем Пимановым.

Мария Октябрьская и ее «Боевая подруга»: одна из тех, кого считали проститутками?

Очень странно звучит и спич актрисы о том, что женщин на фронте считали проститутками. Существование института так называемых «военно-полевых жен» — это драматическая история, которую, однако, никак нельзя отнести к предоставлению сексуальных услуг за деньги.

Если же говорить о женщина-танкистках, то сразу вспоминается история Марии Октябрьской. Ее муж, полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский погиб смертью храбрых 9 августа 1941 года в одном из боёв на Украине. Женщина обратилась в военкомат с просьбой отправить её на фронт, но несколько раз ей отказывали: из-за перенесённой болезни — туберкулёза шейного позвонка — и уже значительного возраста — 36 лет.

Тогда Октябрьская на собственные сбережения оплатила постройку танка Т-34 и отправила телеграмму Сталину: «Дорогой Иосиф Виссарионович!

В боях за Родину погиб мой муж — полковой комиссар Октябрьский Илья Федотович. За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам, для чего внесла в госбанк на построение танка все свои личные сбережения — 50 000 рублей. Танк прошу назвать „Боевая подруга“ и направить меня на фронт в качестве водителя этого танка. Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком».

Просьба Марии Октябрьской была удовлетворена. После обучения в Омском танковом училище она стала первой в стране женщиной механиком-водителем танка. В боях у деревни Новое Село Лиозненского района Витебской области 18 ноября 1943 года танк «Боевая подруга» ворвался в ряды обороны противника, уничтожил пушку и около 50 немецких солдат и офицеров. В этом бою танк был подбит. Несмотря на ранение, Октябрьская ещё двое суток провела в подбитом танке под огнём противника отражая вражеские атаки, пока танк не был эвакуирован.

18 января 1944 года в бою в районе станции Крынки Витебской области Октябрьская своим танком раздавила 3 пулемётные точки и до 20 солдат и офицеров противника. Снарядом у танка «Боевая подруга» был разбит левый ленивец. Механик Октябрьская принялась под огнём противника устранять повреждения, но осколок разорвавшейся поблизости мины тяжело ранил её в глаз.

Врачи боролись за жизнь героической женщины, но все усилия оказались тщетными. 15 марта 1944 года Мария Васильевна Октябрьская скончалась во фронтовом госпитале в Смоленске. С воинскими почестями она была похоронена в Сквере Памяти Героев в Смоленске. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. В заключении наградного листа, подписанного командиром 26-й гвардейской танковой бригады гвардии полковником Нестеровым, отмечалось: «В период боевых операций и в период формирования бригады тов. Октябрьская с любовью заботливо относилась к боевой машине. Её танк не имел вынужденных остановок и поломок. Тов. Октябрьская на приобретённом ею танке за наличный расчёт отомстила фашистам за смерть своего мужа. Тов. Октябрьская — смелый, бесстрашный воин».

Исходя из слов актрисы Погодиной, Марию Октябрьскую, прибывшую на фронт, тоже, видимо, считали проституткой, прибывшей для оказания соответствующих услуг. Увы, но, наверное, сегодня уже не осталось сослуживцев Марии Васильевны, которые могли бы ответить исполнительнице главной роли и продюсеру «Несокрушимого».

И еще один вопрос — чем так провинился перед современными киноделами Герой Советского Союза Семен Коновалов, что его подвиг послужил основой для создания картины о том, как люди «категорически не хотят воевать»?