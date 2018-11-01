Лукашенко приказал направить часть китайских кредитов в частный бизнес

Александр Лукашенко 2 ноября во время рабочей поездки в Витебскую область похвастал огромными китайскими кредитами и приказал направлять их не только на нужны госпредприятий, но и в МСБ.

Во время посещения Витебского мехового комбината президент поставил руководству правительства задачу направлять часть кредитных средств, которые выделены белорусской стороне Китаем, на поддержку частного бизнеса.

«У нас большое количество невыбранных коммерческих китайских кредитов, семь миллиардов, есть еще и дешевые. Недавно я распорядился, чтобы вы прекратили ориентироваться только на гигантов. Есть толковый частник, которого мы знаем, не просто шарлатаны с улицы, вот им надо помогать. Они за 20-30 миллионов (долларов. - прим.) создадут нам сотни тысяч рабочих мест», - заявил Александр Лукашенко.

При этом, подчеркнул он, не обязательно выделять на строительство новых частных предприятий сотни миллионов или миллиарды долларов.