Совместный рейд

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02.11.2018 — Разное | Івацэвіцкі веснік
Работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками социально-педагогического центра в рамках пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе!» посетили домовладения семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении.
При проведении обследования особое внимание уделялось состоянию печного отопления и электрооборудования, а также работоспособности автономных пожарных извещателей.
Старший инженер инспекции надзора и профилактики Ивацевичского РОЧС Александр Мискевична помнил правила пожарной безопасности в быту. При отсутствии автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, спасатель рекомендовал им обзавестись.
Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.
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Работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками социально-педагогического центра в рамках...
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