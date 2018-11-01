Совместный рейд

Работники Ивацевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с работниками социально-педагогического центра в рамках пожарно-профилактической акции «За безопасность вместе!» посетили домовладения семей, в которых дети находятся в социально-опасном положении.

При проведении обследования особое внимание уделялось состоянию печного отопления и электрооборудования, а также работоспособности автономных пожарных извещателей.

Старший инженер инспекции надзора и профилактики Ивацевичского РОЧС Александр Мискевична помнил правила пожарной безопасности в быту. При отсутствии автономных пожарных извещателей в жилых помещениях, спасатель рекомендовал им обзавестись.

Владислава Пархомик, старший инспектор ГПиВО Ивацевичского РОЧС.