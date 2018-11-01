Porsche установила новый рекорд Нюрбургринга для дорожных автомобилей

Пресс-служба немецкого производителя сообщила о новом официальном рекорде Нюрбургринга — спорткар 911 GT2 RS MR проехал 20,6-километровую «Северную петлю» за 6 минут и 40,3 секунды.





Это лучший результат для автомобилей, допущенных на дороги общего пользования, на легендарной трассе — прежним рекордсменом был Lamborghini Aventador SVJ , минувшим летом проехавший Нюрбургринг за 6 минут 44,97 секунды. Кроме того, подготовленный совместно с экспертами американской команды Manthey-Racing 911-ый оказался быстрее китайского электрического гиперкара Nio EP9 , установившего рекорд для дорожных машин в прошлом году.





За рулем 911 GT2 RS MR находился заводской пилот-испытатель Ларс Керн, который в сентябре 2017 года показал лучшее время на «Северной петле» за рулем стандартного 911 GT2 RS. От него MR-версия отличается новыми настройками подвески и аэродинамики (в частности, установлено более крупное заднее антикрыло), сохранив при этом возможность ездить по дорогам общего пользования. Еще одним отличием является иное гоночное сиденье-ковш, установленное по требованиям безопасности — впрочем, в Porsche подчеркивают, что оно не дает никакого преимущества, так как имеет ту же массу, что и стандартное сиденье.

3,8-литровый «оппозитник» мощностью 700 лошадиных сил, благодаря которому обычный 911 GT2 RS разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость 340 км/ч, на автомобиле-рекордсмене остался без изменений. Напомним, что абсолютный рекорд знаменитой трассы также принадлежит Porsche — прототипу 919 Hybrid Evo : с ним нового рекордсмена все равно разделяет целая пропасть (без малого минута и 20 секунд).