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Porsche установила новый рекорд Нюрбургринга для дорожных автомобилей
Пресс-служба немецкого производителя сообщила о новом официальном рекорде Нюрбургринга — спорткар 911 GT2 RS MR проехал 20,6-километровую «Северную петлю» за 6 минут и 40,3 секунды.
Это лучший результат для автомобилей, допущенных на дороги общего пользования, на легендарной трассе — прежним рекордсменом был
За рулем 911 GT2 RS MR находился заводской пилот-испытатель Ларс Керн, который в сентябре 2017 года показал лучшее время на «Северной петле» за рулем стандартного 911 GT2 RS. От него MR-версия отличается новыми настройками подвески и аэродинамики (в частности, установлено более крупное заднее антикрыло), сохранив при этом возможность ездить по дорогам общего пользования. Еще одним отличием является иное гоночное сиденье-ковш, установленное по требованиям безопасности — впрочем, в Porsche подчеркивают, что оно не дает никакого преимущества, так как имеет ту же массу, что и стандартное сиденье.
3,8-литровый «оппозитник» мощностью 700 лошадиных сил, благодаря которому обычный
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700-сильный спорткар Porsche 911 GT2 RS MR проехал 20,6-километровую "Северную петлю" за 6 минут и 40,3 секунды
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