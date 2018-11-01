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Porsche установила новый рекорд Нюрбургринга для дорожных автомобилей

02.11.2018 16:23 — Разное | Tut.by  
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Пресс-служба немецкого производителя сообщила о новом официальном рекорде Нюрбургринга — спорткар 911 GT2 RS MR проехал 20,6-километровую «Северную петлю» за 6 минут и 40,3 секунды.


Это лучший результат для автомобилей, допущенных на дороги общего пользования, на легендарной трассе — прежним рекордсменом был Lamborghini Aventador SVJ, минувшим летом проехавший Нюрбургринг за 6 минут 44,97 секунды. Кроме того, подготовленный совместно с экспертами американской команды Manthey-Racing 911-ый оказался быстрее китайского электрического гиперкара Nio EP9, установившего рекорд для дорожных машин в прошлом году.


За рулем 911 GT2 RS MR находился заводской пилот-испытатель Ларс Керн, который в сентябре 2017 года показал лучшее время на «Северной петле» за рулем стандартного 911 GT2 RS. От него MR-версия отличается новыми настройками подвески и аэродинамики (в частности, установлено более крупное заднее антикрыло), сохранив при этом возможность ездить по дорогам общего пользования. Еще одним отличием является иное гоночное сиденье-ковш, установленное по требованиям безопасности — впрочем, в Porsche подчеркивают, что оно не дает никакого преимущества, так как имеет ту же массу, что и стандартное сиденье.

3,8-литровый «оппозитник» мощностью 700 лошадиных сил, благодаря которому обычный 911 GT2 RS разгоняется до 100 км/ч за 2,8 секунды и развивает максимальную скорость 340 км/ч, на автомобиле-рекордсмене остался без изменений. Напомним, что абсолютный рекорд знаменитой трассы также принадлежит Porsche — прототипу 919 Hybrid Evo: с ним нового рекордсмена все равно разделяет целая пропасть (без малого минута и 20 секунд).

 
 
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700-сильный спорткар Porsche 911 GT2 RS MR проехал 20,6-километровую "Северную петлю" за 6 минут и 40,3 секунды
 
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