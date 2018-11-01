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В Минске начинают устанавливать новогодние ёлки

02.11.2018 16:15 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске начинают устанавливать новогодние ёлки
Фото из открытых источников

Как стало известно, на некоторых районных праздничных площадках, в частности возле Минского государственного Дворца детей и молодежи, у кинотеатра «Салют», на ул. Руссиянова, около городского дворца культуры и в парке Горького, уже появились зеленые каркасы. Всего в столице предприятие «Минскреклама» установит 28 новогодних елей, пишет БЕЛТА.

В Минске начинают устанавливать новогодние ёлки «Белпочта» принимает заказы на новогоднюю услугу «Поздравление Деда Мороза»

Кроме того, новогодние елки установят предприятия, организации, магазины. В середине декабря включат иллюминацию. К монтажу главной елки Беларуси традиционно приступят в конце ноября.

В нынешнем году она изменит наряд, в иллюминации будут использоваться пиксельные технологии. Кроме того, новые световые украшения минчане и гости столицы смогут увидеть на площади Якуба Коласа, ул. Кабушкина, Притыцкого, на проспектах Партизанском и Победителей, в районе Немиги.

 
 
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К монтажу главной елки Беларуси напротив столичного Дворца Республики традиционно приступят в конце ноября.
 
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