В Минске начинают устанавливать новогодние ёлки

Как стало известно, на некоторых районных праздничных площадках, в частности возле Минского государственного Дворца детей и молодежи, у кинотеатра «Салют», на ул. Руссиянова, около городского дворца культуры и в парке Горького, уже появились зеленые каркасы. Всего в столице предприятие «Минскреклама» установит 28 новогодних елей, пишет БЕЛТА .

Кроме того, новогодние елки установят предприятия, организации, магазины. В середине декабря включат иллюминацию. К монтажу главной елки Беларуси традиционно приступят в конце ноября.

В нынешнем году она изменит наряд, в иллюминации будут использоваться пиксельные технологии. Кроме того, новые световые украшения минчане и гости столицы смогут увидеть на площади Якуба Коласа, ул. Кабушкина, Притыцкого, на проспектах Партизанском и Победителей, в районе Немиги.