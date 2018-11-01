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Праздничные мероприятия в Жлобине, приуроченные ко Дню Октябрьской революции
02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Уважаемые жлобинчане! Приглашаем принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Октябрьской революции!
6 ноября в 12.00 состоятся митинг и возложение венков и цветов к обелиску воинам освободителям на площади Освободителей и памятнику В.И. Ленина на привокзальной площади.
7 ноября в 12.00 в городском центре культуры пройдёт праздничная концертная программа «Минувших лет живая память» (вход свободный).
Оргкомитет.
Фото из архива газеты "Новы дзень".
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Уважаемые жлобинчане! Приглашаем принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню Октябрьской революции! 6 ноября в 12.00 состоятся митинг и...
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