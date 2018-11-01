﻿ Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед

02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед

Прогнозная информация о сроках появления льда на реках Беларуси в 2018 году размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В первой и второй декадах октября на реках страны преобладал спад уровней воды, а в третьей декаде - небольшой рост, обусловленный выпадением осадков. Водность рек в октябре оказалась ниже обычной для этого времени года. Месяц выдался теплым: средняя температура воздуха была на 1-2 градуса выше климатической нормы, в результате чего среднемесячная температура воды оказалась на 1-3 градуса выше обычной.

Появление ледяных образований в текущем году ожидается позже средних многолетних сроков: в конце ноября - начале декабря - на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа, в первой декаде декабря - Немана, Вилии и Березины, во второй декаде декабря - Припяти. В период ледообразования на реках возможны резкие суточные колебания уровней воды.

Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября, так как в этот период возможно вторжение на территорию страны холодных воздушных масс. После начала ледообразования при поступлении на территорию Беларуси теплых воздушных масс может прекратиться формирование льда и идти его частичное разрушение.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прогнозная информация о сроках появления льда на реках Беларуси в 2018 году размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты обнаружили в Беларуси феномен "работающей бедности"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика