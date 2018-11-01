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Метеорологи рассказали, когда на белорусских реках появится лед
02.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Прогнозная информация о сроках появления льда на реках Беларуси в 2018 году размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает
В первой и второй декадах октября на реках страны преобладал спад уровней воды, а в третьей декаде - небольшой рост, обусловленный выпадением осадков. Водность рек в октябре оказалась ниже обычной для этого времени года. Месяц выдался теплым: средняя температура воздуха была на 1-2 градуса выше климатической нормы, в результате чего среднемесячная температура воды оказалась на 1-3 градуса выше обычной.
Появление ледяных образований в текущем году ожидается позже средних многолетних сроков: в конце ноября - начале декабря - на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа, в первой декаде декабря - Немана, Вилии и Березины, во второй декаде декабря - Припяти. В период ледообразования на реках возможны резкие суточные колебания уровней воды.
Не исключено появление кратковременных ледяных образований на водоемах во второй декаде ноября, так как в этот период возможно вторжение на территорию страны холодных воздушных масс. После начала ледообразования при поступлении на территорию Беларуси теплых воздушных масс может прекратиться формирование льда и идти его частичное разрушение.
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Прогнозная информация о сроках появления льда на реках Беларуси в 2018 году размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю...
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