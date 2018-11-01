Спецназовцы из Слуцка и Солигорска посетили слуцкий дом ребёнка





Фото: Эмилия Баранова

2 ноября, в День подразделений специального назначения Внутренних Войск МВД Республики Беларусь, бывшие военнослужащие из Слуцка и Солигорска по традиции посетили Слуцкий специализированный Дом ребёнка.

Ребята пообщались с детишками и принесли им необходимые вещи - подгузники, канцелярию и товары гигиены, а также подарки. После посещения учреждения спецназовцы провели на улице небольшой перфоманс.



Видео: Эмилия Баранова





Фото: Эмилия Баранова























































































Кроме этого, солигорчане сегодня утром возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Афганистане, который местные жители называют «чёрным тюльпаном».



















Slutsk-Gorod.by

Фото, видео: Эмилия Баранова