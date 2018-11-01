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Спецназовцы из Слуцка и Солигорска посетили слуцкий дом ребёнка
02.11.2018 — Разное | Слуцк Город
2 ноября, в День подразделений специального назначения Внутренних Войск МВД Республики Беларусь, бывшие военнослужащие из Слуцка и Солигорска по традиции посетили Слуцкий специализированный Дом ребёнка.
Ребята пообщались с детишками и принесли им необходимые вещи - подгузники, канцелярию и товары гигиены, а также подарки. После посещения учреждения спецназовцы провели на улице небольшой перфоманс.
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