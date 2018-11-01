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Убийство девочки в Лунинце: мать может получить пожизненное, ее приятель - расстрел
Следственный комитет сообщил о том, что мать убитой в Лунинце 8-месячной девочки, а также приятель женщины, заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
Как
Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно УК Беларуси, за данное преступление обоим может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь (в отношении женщин она в Беларуси не применяется).
Напомним, что
Малышку похоронили в Лунинце 1 ноября.
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Следственный комитет сообщил о том, что мать убитой в Лунинце 8-месячной девочки, а также приятель женщины, заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
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