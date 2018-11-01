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Убийство девочки в Лунинце: мать может получить пожизненное, ее приятель - расстрел

02.11.2018 16:20 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет сообщил о том, что мать убитой в Лунинце 8-месячной девочки, а также приятель женщины, заключены под стражу, им предъявлено обвинение.

Как сообщил в своем телеграм-канале Следственный комитет, 25-летней жительнице Лунинца и ее 47-летнему знакомому, которые подозревались в убийстве восьмимесячной девочки, предъявлено обвинение. Оба они на момент совершения преступления были пьяны, как показали анализы.

Действия каждого из них квалифицированы как убийство заведомо малолетнего, совершенное с особой жестокостью, из хулиганских побуждений, группой лиц. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно УК Беларуси, за данное преступление обоим может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 25 лет, или пожизненное заключение, или смертная казнь (в отношении женщин она в Беларуси не применяется).

Напомним, что трагедия произошла 28 октября: 28-летний житель Лунинца, придя домой в 19 часов, обнаружил в квартире труп 8-месячной дочери со следами насильственной смерти. В это время в квартире были его 25-летняя супруга и 47-летний знакомый, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Во время застолья им помешал плач ребенка и ему перерезали горло.

Малышку похоронили в Лунинце 1 ноября.

Фото: «Медиа-Полесье»

 
 
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Следственный комитет сообщил о том, что мать убитой в Лунинце 8-месячной девочки, а также приятель женщины, заключены под стражу, им предъявлено обвинение.
 
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